Ikona slovenského hokeja Šatan to povedal na rovinu: Toto si myslím o bojkote hokejistov!

Ikona slovenského hokeja priletela v tichosti na viedenské letisko, kde ho čakal šofér. Ten ho odviezol rovno do Nízkych Tatier. „Let bol fajn, ale som v časovej tiesni, pretože sa teraz hneď musím presunúť do Jasnej, kde sa koná dvojdňový seminár za účasti asi 40 ľudí. Bývalí hráči na čele s Michalom Handzušom a tréneri nevynímajúc Jána Filca by mali debatovať o smerovaní nášho hokeja. Zdržím sa naozaj len pár dní, preto rodinka zostala v New Yorku,“ vysvetlil Miro po prílete do Viedne.

V hokejových kuloároch sa šepká o tom, že by sa mal stať novým generálnym manažérom zväzu. Je už dohodnutý? „S prezidentom Martinom Kohútom sme sa zatiaľ o konkrétnostiach nebavili. Zatiaľ sme hovorili len o tom, že prídem na tento seminár a pomôžem pri výbere adeptov na miesta reprezentačných trénerov ako jeden z členov komisie, ktorá to má na starosti. Čítal som prianie pána prezidenta, že by ma rád videl v tejto funkcii, ale necháme to na rokovania po sezóne a po rade SZĽH. Uvidím, aká bude situácia,“ vysvetlil „Šarky“.

Aj on pozorne sledoval dianie okolo národného mužstva, kde sa kopili ospravedlnenia. „Nikto to rád nevidí. Dlho sme budovali kredit slovenskému hokeju a preto tento trend neteší. Hráči mali na to určite svoje dôvody. Hovoril som s niekoľkými a žiadny bojkot za tým nevidím. Hoci sa to tak nejako teraz prezentuje. Myslím si, že toto sa u chalanov skončilo,“ vyhlásil Šatan.