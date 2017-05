VIDEO Fešáci idú dobyť svet: Takto sa nahodili slovenskí hokejisti na šampionát!

Ako prvý si veci do autobusu, ktorý razil cestu na viedenské letisko, zložil brankár Ján Laco. „Pocity sú výborné, ako vždy, keď sa ide na šampionát. Zakaždým je to zážitok a teraz je to rovnaké,“ priznal tesne pred odchodom skúsený reprezentant. „Tento rok bude mančaft vyrovnaný a verím, že mali tréneri na výber hráčov dobrú ruku,“ poznamenal Ján Laco.

Ďalším, kto zasadol do autobusu, bol hlavný tréner Zdeno Cíger. Tomu sa po náročnom rozhodovaní o tom, koho z hráčov zoberie na MS, a naopak, koho v poslednom možnom termíne poslal domov, spalo pokojnejšie. „Už to bolo myslím lepšie, pretože tie rozhodnutia boli ťažké, hlavne keď niekoho musíte poslať domov. Zaťažilo ma to,“ povzdychol si kouč.

Cíger spolu s hráčmi sa postupne „prepínajú“ z prípravného obdobia na ostrý štart na MS, ktorý ich čaká v sobotu o 16.15h duelom proti Taliansku. „Ku koncu už bola príprava zdĺhavá a všetci sme privítali, že sme mohli odísť do Kolína,“ povedal Zdeno Cíger.

Mužstvo si po presune autobusom z Bratislavy letecky cez Viedeň do Kolína už večer vyskúša ľad miestnej arény, kde ich čaká prvý tréning. „Je fajn, že ideme takto skôr, aspoň si už dnes trochu zatrénujeme a od zajtra už začneme skúšať aj presilovky, čiže už bude pred prvým zápasom pomaly prihárať,“ dodal Cíger.