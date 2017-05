Hokejista sa nezmestil do reprezentácie: Cígerovi šplechol drsnú pravdu priamo do tváre!

„Som sklamaný, ale neprežívam to strašne. Keď mám povedať pravdu, od začiatku som cítil, že sa tam so mnou príliš nepočíta, čo ma trochu prekvapilo," opísal Hovorka svoje pocity po vyradení s tímu v rozhovore pre Denník SME.

„V príprave som odohral štyri zápasy. Dve stretnutia som bol v tretej formácii, jedno vo štvrtej a len raz som si zahral v elitnom útoku. Nemohol som teda ukázať svoje schopnosti,“ pokračoval Hovorka a pridal aj jednu zarážajúcu informáciu zo zákulisia. "Pripadalo mi trochu zvláštne, keď sa najproduktívnejšieho hráča ligy tréner spýta, kde som vlastne hrával. To bol prvý náznak, že veľa toho o mne nevedia.“

Že sa napokon na šampionát nedostane tušil už vtedy, keď s tímom neodletel na posledné dve prípravné stretnutia do Nórska. Napriek tomu ešte trénoval v Bratislave. „Povedali nám, že do Nórska môže ísť len 26 hráčov. To, že si nás nechali ešte v Bratislave, príliš nechápem, ešte som sa s takým niečím nestretol," povedal líder žilinských "vlkov" z bronzovej sezóny 2016/2017.

Napriek tejto skúsenosti strieborný medailista z MS 2012 na reprezentáciu nezanevrie. „Rád by som ale vedel, v akej budem pozícii. Nie, že sa tam idem ukazovať dva týždne pred šampionátom. Myslím si, že výkonnosť som mal stabilnú počas celej sezóny, preto mohla prísť pozvánka skôr a vtedy ma mohli skúšať. A keď už ma zavolali, mohli aspoň vedieť, kde so mnou počítajú, a nie hovoriť, že som mal vydarený záver sezóny a idú ma vyskúšať," uzavrel Hovorka pre SME.