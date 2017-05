Bielorusko je tradičným účastníkom MS a vlani obsadili dvanáste miesto. Ich vrcholom na svetových šampionátoch bola šiesta priečka v roku 2006, ktorú dosiahli pod taktovkou kanadského kormidelníka Glena Hanlona, ktorý viedol aj Slovensko. Zaujímavosťou je, že tento rok do NHL nezasiahol ani jeden bieloruský hráč, hviezdny útočník Michail Grabovskij bol iba na súpiske New York Islanders a do hry pre zranenie nezasiahol.