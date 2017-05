Slovenské národné mužstvo vzniklo v roku 1993 po rozpade Česko-Slovenska. Direktoriát Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) určil ako nasledovníka česko-slovenskej reprezentácie v A-kategórii majstrovstiev sveta český tím, preto bola naša reprezentácia zaradená do skupiny C1 majstrovstiev sveta. V nasledujúcich rokoch si však hokejisti spod Tatier postupne vybojovali postup medzi elitu, kde od roku 1996 pôsobia nepretržite až do dnes. Slováci získali na doposiaľ 4 cenné kovy - 1x zlato (MS 2002), 2x striebro (MS 2000 a 2012), 1x bronz (MS 2003), k významným úspechom patrí aj 4. miesto na Zimných olympijských hrách vo Vancouveri 2010. S reprezentáciou sa budú navždy spájať mená najznámejších hokejistov, spomenúť treba Šatana, Cígera, Cháru, Haščáka, Šťastného, Demitru, Bondru či napríklad Pálffyho. Aktuálne vedie národný tím Zdeno Cíger, ktorý sa ho po dlhej dobe pokúsi dostať do štvrťfinále.