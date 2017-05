Švajčiarsko

Výber Švajčiarska sa predstaví v parížskej skupine, v ktorej by sa mali pobiť o postup do štvrťfinále. Vlani im ušiel dosť výrazne a nakoniec z toho bolo len dvanáste miesto, čo je pre helvétov sklamanie. Tentoraz majú hráči s bielym krížom na hrudi vyššie ambície, no zrejme na zopakovanie senzácie z roku 2013, kedy brali striebro, to nebude. Vhodne zložený tím ale môže pokukávať po vysokých priečkach.