Američania sa vlani dostali až do semifinále, v ktorom mali na lopate svojich rivalov z Kanady, ale v poslednej tretine padli a do boja o zlato nepostúpili. Následne prehrali aj v zápase o bronz s Fínskom a odchádzali domov s dlhými nosmi. Zanechali však výborný dojem, v čom by chceli pokračovať aj v Kolíne. Práve tam sa predstavia v základnej skupine, kde narazia aj na našu reprezentáciu. Už je jasné, že káder vystužia viacerými šikovnými hráčmi z NHL, napríklad triom z Detroitu, brankárom Howardom, obrancom DeKeyserom a útočníkom Larkinom.