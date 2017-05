EXKLUZÍVNE Ivana Švarného postihla poriadna smola: Kvôli tomuto necestuje na MS!

Po poslednom prípravnom zápase s Fínskom sa necítil dobre a zaľahol do postele. Mal vysoké horúčky, dostal angínu i antibiotiká. Ako tak sa z choroby vystrábil a v pondelok si to dokonca vyskúšal na ľade i v posilňovni. No keď sa v utorok ráno (dnes) zobudil, tušil, že je zle.

„Mal som pocit, že mám opäť chytené priedušky a hneď mi došlo, či to nebude z tréningu na ľade. Volal som doktorovi a ten ma hneď poslal na kontrolné testy. Tie, žiaľ, potvrdili, že to so mnou nevyzerá dobre a že mám stále zápal v tele. Namiesto svetového šampionátu som teda dostal antibiotiká a môj sen o účasti na majstrovstvách sa rozplynul,“ povzdychol si pre Pluska.sk Ivan Švarný, ktorý napokon na zraz ani neprišiel a zostal doma.

Čo prežíva? „Obrovské sklamanie, pretože som chcel ísť na šampionát, ale choroba mi vystavila stopku,“ dodal exkluzívne pre náš web slovenský obranca.