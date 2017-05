Generálka pred šampionátom vyšla Slovensku na jednotku: Toto chceme vidieť aj na MS

Nórsko - Slovensko 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 37. Matoušek (Kozák, Zigo), 44. Zigo, 45. Miklík (Haščák). Rozhodovali: Linde, Solem - Jonsson (všetci Nór.), vylúčenia: 2:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1.

Nórsko: Söberg - Holös, Lesund, Nörstebö, Sörvik, Johannesen, Sveum, Ström, Ödegaard - Thoresen, K. Olimb, Reichenberg - Bastiansen, M. Olimb, Martinsen - Trettenes, Forsberg, Rosseli Olsen - Valkvä Olsen, Roest, Karterud

SR: J. Hudáček - Čajkovský, Sersen, Gernát, Mikuš, Čerešnák, Trška, Jánošík, Kozák - Dravecký, Suja, Skokan - Kudrna, Cingel, Skalický - Miklík, Bližňák, Haščák - Hrnka, Zigo, Matoušek

V úvodnej tretine mali viac z hry Nóri, ktorí najmä na samom začiatku poriadne zamestnávali J. Hudáčka v slovenskej bránke. V 2. min mal otvárací gól na hokejke Martinsen, Hudáček sa však stihol medzi žŕdkami premiestniť a vyraziť strelu útočníka Montrealu Canadiens.

Neuprataná defenzíva hostí potom dvakrát umožnila dostať sa do zakončenia Thoresenovi. Až potom sa Cígerov tím prebral z letargie, pričom najmä Miklík ukázal dobré ofenzívne ťahy. Najprv ho vyzval do koncovky Zigo a v 18. minúte Miklík zasa ponúkol streleckú parketu Haščákovi, v oboch prípadoch vynikol domáci brankár Söberg.

V druhej časti sa hra zrýchlila a oba tímy ponúkli divákom niekoľko zaujímavých akcií. V 28. minúte sa dostal do úniku Reichenberg, Hudáček jeho pokus kryl. Rozhodcovia však po faule Sersena nariadili trestné strieľanie, a tak si domáci útočník nájazd zopakoval. Reichenberg si slovenského brankára nedokázal rozhýbať a ten na jeho blafák neskočil.

Nóri zostali v nápore, dobrými šancami pohrdli Roest, opäť Reichenberg a dorážajúci Thoresen. Potom sa opäť osmelili hostia. V prečíslení 2 na 1 volil Hrnka strelu namiesto prihrávky na Gernáta, na čo bol Söberg pripravený. V 37. min to už Slovákom vyšlo. Zigo vyhral buly na obrancu Kozáka, ktorý vypálil a pohotový Matoušek zo vzduchu sklepol puk do bránky. Rozhodcovia uznali gól až po preskúmaní videozáznamu, strelec mal čepeľ hokejky pod úrovňou hornej žŕdky. Vzápätí mohlo byť ešte veselšie, keby sa ujala Čajkovského strela a Skokanova dorážka.

V úvode tretej tretiny sa museli Slováci brániť pri vylúčení Hrnku a zvládli to bravúrne. Nielenže neinkasovali, ale dokázali sa dostať aj do rýchleho brejku a Zigo v oslabení výstavne zavesil - 0:2. A to nebolo všetko, vzápätí potvrdil strelecký inštinkt Miklík, ktorý po prihrávke Haščáka z medzikružia prekonal Söberga.

Najlepší strelec v slovenskom kádri vsietil v druhom zápase v záverečnej príprave svoj druhý gól, celkovo už dvadsiaty v národnom drese. Severania sa už z tohto šoku nespamätali. K návratu do zápasu im nepomohla ani presilovka pri vylúčení Skokana. Slováci si už víťazstvo ustrážili, v závere ho mohol ešte zvýrazniť Hrnka, jeho dorážku ale Söberg kryl.