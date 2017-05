Reprezentant Bližňák má pred šampionátom jasný odkaz pre fanúšikov: Za toto sa pobijeme!

Spolu s Haščákom a Miklíkom vytvorili útok, ktorý si zjavne rozumie a aj v dvoch prípravných zápasoch v Nórsku sa postarali o polovicu našich gólov. Bližňákove krídla majú za sebou úspešné sezóny. Michel Miklík priviezol z fínskej ligy bronz, ktorý získal v drese Jyväskylä a Marcel Haščák sa stal s Brnom majstrom Česka. „S Michelom sme hrali spolu aj v Slovane, takže sa poznáme. Chceli sme sa trénerovi ukázať. Som rád, že to vyšlo. Ťažko povedať, či budeme líderskou päticou. Sme dobrá partia, raz musí potiahnuť jeden, inokedy druhý,“ povedal pre Pravda.sk Mário po návrate z Nórka.

Aj on si všimol, že sa na reprezentáciu valí vlna kritiky, no nestresuje sa tým. „Najbližšie dva týždne bude trénerov na internete mnoho. Ideme niečo dokázať, či nám fandia alebo nie. Nezaujíma nás, čo si myslia. Budeme hrať so srdcom a za celé Slovensko, to je najpodstatnejšie. Dúfam, že sa to podarí,“ vyhlásil Bližňák.

Súhra tejto trojice sa pozdáva aj brankárovi Jánovi Lacovi. „Oživili našu hru, boli nebezpeční pri každom striedaní. Vpredu množstvo šancí, dokázali súpera dostať pod tlak i skórovať. Pomáhali aj v defenzíve, takže super,“ vzdal poklonu Laco.