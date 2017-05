Česká hviezda NHL ukázala, ako sa má reprezentovať: Slováci, berte si príklad!

Ešte stále iba 20-ročný útočník má za sebou už tretí rok v NHL, po ktorom mu navyše skončila zmluva s Bostonom Bruins. Vychádzajúca hviezda českého hokeja sa však môže tešiť na poriadny balík peňazí, ktorý príde s podpisom nového dlhodobého kontraktu. Práve kvôli tomu Pastrňák dlho váhal, či kývne na účasť na hokejových majstrovstvách a vystaví sa riziku.

Ak by sa totiž zranil, prípadné milióny by sa mohli rýchlo rozplynúť ako sen a lukratívny kontrakt by zo strany vedenia „medveďov“ vôbec nemusel prísť. Ani to však nezastavilo šikovného útočníka, ktorý si v základnej časti pripísal na konto 70 bodov (34+36) a stal sa najproduktívnejším Čechom. V Bostone bol od Pastrňáka lepší už iba Brad Marchand s 85 bodmi (39+46).

Rodák z Havířova pripustil, že šlo o jedno z najťažších rozhodnutí v doterajšej kariére. „Rozhodol som sa, že pôjdem. A som strašne rád. Zvažoval som, že je to veľké riziko, ale nakoniec som sa vždy priklonil k tomu, aby som išiel. Som rád, že to mám za sebou a veľmi sa teším,“ prezradil 20-ročný hokejista pre český isport.cz.

Boston vypadol v play-off s Ottawou už v prvom kole, keď o všetkom rozhodlo predĺženie v šiestom zápase práve po netaktickom vylúčení Pastrňáka, ktoré „senátori“ využili a postúpili ďalej. Talentovaný hokejista sa však psychicky nezložil a chuť si chce napraviť práve v národnom tíme.

„Skončili sme s Bostonom skôr, ako sme chceli. Vzhľadom k tomu, že sme sa dostali do play-off, tak moje telo bolo nastavené na to, že budeme hrať dlho. Dúfal som, že si sezónu predĺžime až do júna. Keďže sme však vypadli už v prvom kole, celé to skončilo hrozne rýchlo... Mal som v sebe ešte veľkú chuť hrať, každý týždeň hokeja navyše človeku pomôže. A ešte k tomu môžem reprezentovať Česko! Takže, čo viac si priať? Teším sa z toho,“ povedal Pastrňák.

Jeho rozhodnutie okamžite ocenili pozitívne aj fanúšikovia českého národného tímu. Naši západní susedia pocestujú do Nemecka a Francúzska so silnou zostavou, v ktorej nechýbajú ani také mená ako Jakub Voráček a Tomáš Plekanec. Z Čechov sú tak razom favoriti turnaja a ak by si podobný prístup, aký zvolil Pastrňák, vybrali aj slovenskí hokejisti pôsobiaci za morom, nemuseli by sme ísť na šampionát po prvýkrát bez jediného hráča z NHL.