Nič, len pravda! Bývalý tréner Slovenska presne vystihol našich hokejistov

Jeho nástupcovi Zdenovi Cígerovi už povedali nie takmer dve desiatky hokejistov. Podľa Vůjtka nesúvisí súčasná situácia v slovenskej reprezentácii s bojkotom zväzových akcií z minulej sezóny. „S ospravedlneniami sa bojovalo vždy. Aj vlani v českom mužstve som ich mal dosť, nie je to nič nové. Majstrovstvá sveta sú každý rok a keď je na nich hráč trikrát za sebou, do toho hrá stabilne v klube s veľkým vyťažením, tak sa to dá trochu pochopiť. Aj keď na druhej strane, keby mal tím v play-off, hral by ďalej,“ priznal v rozhovore pre Sport Vůjtek.

Súčasnú situáciu trénerovi Cígerovi nezávidí. Aj on počúval jedno ospravedlnenie za druhým. „Vymkol sa len rok 2012, keď sa nám podarilo získať striebro. A to bolo tým, že skutočne prišli hráči, ktorí boli na výslní - Chára, Handzuš, Kopecký, Sekera... Urobili partiu i kvalitu. Preto sme s vynikajúcim Lacom urobili medailu,“ tvrdí Vůjtek.

Neúčasť viacerých kvalitných hráčov zanechá na tíme stopy. Podľa Vůjtka sa kvalita vždy prejaví. „Hokejisti, čo nie sú hviezdy, si nomináciu rozhodne viac vážia. Na druhej strane na majstrovstvách sveta vždy rozhoduje kvalita. Partia musí byť, ale keď je k tomu aj kvalita, akú sme mali v roku 2012, tak sa dostaví aj úspech. Len s partiou je to ťažké,“ dodáva pre Sport Vůjtek.