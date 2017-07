9 krokov od Bolta: Porovnali sme slovenského šprintéra Volka so svetovým rekordérom

Bratislavský rodák na seba strhol pozornosť, keď v marci prekvapivo získal striebornú medailu v šprinte na 60 m na halových majstrovstvách Európy v Belehrade. Šprintér zo Slovenska? To je vskutku nevídané! Odvtedy však svoj talent potvrdzuje znova a znova a posúva národné rekordy na všetkých krátkych tratiach k časom svetovej špičky.

„Slovenský Bolt“ bežal s tým pravým zatiaľ len raz – v júni na Zlatej tretre v Ostrave. Podľa predpokladov zvíťazil blesk z Jamajky. Zaujímalo nás, či zohráva úlohu aj výškový rozdiel medzi oboma pretekármi.

Volkova trénerka Naďa Bendová upozornila, že výška 179 cm nie je na šprintéra vôbec malá. „Na európskom šampionáte do 23 rokov (Volko tam získal striebro na 100 m a zlato na 200 m – pozn. red.) boli rovnako vysokí šprintéri, možno aj nižší než on. Na ostatných pretekoch to tiež býva v rozmedzí plus mínus päť centimetrov,“ zhodnotila.

Bolt je podľa nej výnimka. „Medzi šprintérmi je to ojedinelý zjav. Na jednej strane má výhodu v tom, že je vysoký a má dlhý krok. Z pohľadu biomechaniky však musí vynaložiť obrovské úsilie, aby svoje telo vôbec rozhýbal. Menší šprintér to dokáže v kratšom čase,“ porovnala. To sa ukázalo aj na mítingu v Ostrave, kde bežali Bolt a Volko bok po boku vo vedľajších dráhach. Slovenský rýchlik v úvodných metroch viedol, svetový rekordér ho predstihol až na úrovni 40 metrov.

„Bolt začne mať výhodu, keď prejde zo šliapavého spôsobu behu do švihového,“ vysvetlila Bendová odbornou terminológiou.

Čítajte viac Šprintér Ján Volko je na sústredení v Portugalsku: Maká ako v Baywatchi

Atletika je však veľmi komplexný šport. „Nemôžete vypichnúť jednotlivé danosti či schopnosti. Podstatné je, ako s nimi atlét narába a v akej forme ich pretaví do konečného výkonu na trati,“ upozornila.

Netreba zabúdať ani na psychickú stránku. „Výnimoční ľudia majú správne nastavené hodnoty v živote, čo je aj Jankov prípad. K športu má ukážkový prístup. Keď príde deň pretekov, vie sa výborne nastaviť aj v hlave,“ vyzdvihla trénerka. Ako dôkaz slúži Vokova štatistika. Väčšinu osobných rekordov si vytvoril vo finálových behoch. O ten ďalší sa pokúsi na augustových MS v Londýne. V prítomnosti lúčiaceho sa Bolta.

Usain Bolt vs. Ján Volko

195 cm Výška 179 cm

94 kg Hmotnosť 80 kg*

30 r vek 20 r

41/42 kroky na 100 m 50

9,58 s (WR) rekord na 100 m 10,16 s (SR)

19,19 s (WR) rekord na 200 m 20,33 s (SR)

Vysvetlivky: SR = slovenský rekord, WR = svetový rekord, * – údaj priamo od športovca