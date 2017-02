Prekvapivý krok Adama Žampu po medailovom dni na MS: Čo sa rozhodol urobiť?

"Na jednej strane obrovská eufória z medaily a radosť z reklamy pre Slovensko, ale zároveň musím povedať, že moja sezóna sa končí. Moja päta napuchla a je to horšie ako to bolo včera. Lekár mi povedal, že to vyzerá na 4-5 mesiacov, kým sa dám dokopy. Dovtedy budem rehabilitovať. Verím, že ma to posunie dopredu. Teším sa aj som smutný, ale je to šport," uviedol Adam Žampa v nahrávke jeho mediálneho manažéra Ľuboša Schwarzbachera.

Dvadsaťšesťročný Tatranec zároveň dodal, že zostane v dejisku MS, aby mohol pomáhať bratovi Andreasovi či Matejovi Falatovi v ďalších pretekoch, ktorí sú tiež striebornými medailistami z utorkovej tímovej súťaže.