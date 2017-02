Adam Žampa štartoval v kombinácii cez veľkú bolesť: Dopichali ma ako nikdy!

Dnes ste to nebol vy. Čo sa stalo?

Nič iba mám jeden veľký problém po páde v Super G. Udrel som si pravý bok a najmä pravú pätu, ktorá ma do včera večera neskutočne bolela.

Prečo ste teda aj napriek bolestiam štartovali v dnešnej superkombinácii?

Včera som si dal analgetika a sám som sa čudoval, že noha prestala bolieť. Poriadne som sa konečne vyspal. Ráno som sa dokonca čudoval, že to vôbec nebolí. No keď som si obul lyžiarku a išiel som na voľnú jazdu tak tá bolesť sa opäť zväčšovala. Išiel som preto znovu do nemocnice, kde mi napichali povolené anestetikum. Dali mi dvojitú dávku. Päta opäť prestala bolieť. Hovoril som si, že s adrenalínom by to mohlo ísť.

No zrejme to nešlo, pretože ste nabrali takmer desaťsekundovú hrozivú stratu.

Po prvej ľavej zatáčke som totiž pätu začal znovu cítiť. Potom som to v podvedomí skúšal, ale nešlo to. Naozaj som skúsil všetko možné, aby som štartoval, ale...

Čo slalom v druhom kole?

Nastúpiť na slalom, aby som prišiel do cieľa nemá význam. Asi by som sa mal zamerať na poriadnu regeneráciu. Teraz musím ísť k lekárovi na kontrolu, či sa počas zjazdu v mojom prípade ešte horšie nestalo.

A čo zajtrajšia toľko očakávaná tímová súťaž, kde ste sa mali predstaviť po boku Veroniky Velez Zuzulove, Petry Vlhovej a brata Andreasa Žampu?

Strašne by som chcel štartovať v tejto súťaži. A dal by som si to celé kľudné napichať aj dvakrát viac ako predtým. Uvidíme dnes sa rozhodne.

A čo ostatné preteky, obrovský slalom či slalom mužov?

Uvidíme, čo povedia lekári a ako sa budem cítiť.

Je teda možné, že pre vás MS skončili?

Všetko je možné. No musíme to celé zvážiť, pretože toto je svetový šampionát a nie nejaké okresné preteky.

Hovoríte o injekciách. Máte zrátané, koľko vám ich napichali?

Neviem to presne z hlavy povedať, ale v živote som nebol tak veľmi dopichaný. Je to dosť nepríjemné. Teraz síce takmer žiadnu bolesť necítim. Mám strpnutý jazyk a brní mi v rukách . Uvidíme, čo bude, keď účinky injekcie pominú.