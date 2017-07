Armstrongov návrat na Tour de France: Riešil aj Sagana a rozdelil Ameriku

Lance Armstrong sa po piatich rokoch od prevalenia najväčšej dopingovej kauzy v dejinách cyklistiky znova uchádza o priazeň verejnosti. Tentokrát nie z pozície pretekára, ale komentátora. Analyzuje tohtoročnú Tour de France, a to v relácii s názvom Stages (etapy) na portáli Outsideonline.com.

„V niektorých ohľadoch je to ten istý Armstrong, akého sme poznali,“ hodnotí v rozsiahlom článku americký denník New York Times. „Neprišiel na kolenách a nežobre o prijatie či odpustenie od športu, ktorý v Spojených štátoch najprv dostal do obývačiek bežných ľudí a potom ho nechal v poriadnej šlamastike. Kritizuje starých nepriateľov ako napríklad dlhoročného riaditeľa Tour de France Christiana Prudhomma a nebojí sa povedať veci, ktorým by sa iní komentátori vyhýbali.“

Rozdelil Ameriku

Napriek pútavému rozprávaniu ho nie všetci vítajú s otvorenou náručou. Mnoho ľudí uz Lanca jednoducho nechce počuť vyjadrovať sa o cyklistike. „Súhlasím, že je priskoro na Armstrongov veľkolepý návrat do športu, ktorý on a jeho klamstvá takmer udusili,“ usudzuje redaktor novín. Podľa neho rozdelil Ameriku na dva tábory a ťažko určiť, či má viac priaznivcov, alebo odporcov.

Aj Nixon dostal priestor

Viceprezident spoločnosti Outside, ktorá dala americkému hriešnikovi priestor, vedel, že to bude kontroverzný ťah. „Lenže, aby som bol úprimný, veríme, že nám ponúkne skvelé postrehy človeka zvnútra pretekov, ktorý si tým všetkým na Tour prešiel,“ vysvetľoval Christopher Keyes pre NY Times.

„Aj Nixonovi dali priestor, aby sa na NBC vyjadroval ako expert na zahraničnú politiku,“ porovnal Armstronga s bývalým prezidentom USA, ktorý musel odstúpiť po škandále známom ako Watergate.

Vtipkuje o súde za 100 miliónov

V novembri čaká detronizovaného rekordéra Tour de France súdny proces o 100 miliónov dolárov (86,7 mil. eur). Žalobcom je vláda. Od Armstronga a jeho tímu chcú odškodné za to, že v minulosti pretekal pod hlavičkou štátnej pošty v tíme US Postal. Súčasťou zmluvy bola antidopingová klauzula a ako Američan po rokoch sám priznal, zakázané prostriedky užíval dlhodobo.

Nevyzerá však nervózne. Nedávno na svojom Instagrame na túto tému dokonca vtipkoval. Zverejnil fotku balíka s poštovným za 1,09 dolára a napísal k tomu: „Ten moment, keď si uvedomíte, že americká pošta chce od vás sto miliónov plus dolár a 9 centov.“

Pred pár rokmi prebodával reportérov pohľadom, keď v jeho prítomnosti čo i len načali tému dopingu. Teraz je iný. V jednom z komentovaných podcastov ukázal trofej z Tour de France. „Nikto si ju ešte neprišiel vyzdvihnúť. To je fakt čudné,“ glosoval. O všetkých sedem titulov totiž oficiálne prišiel.

Zastal sa Sagana

Pri komentovaní sa nevyhol ani dosiaľ najkontroverznejšiemu momentu cyklistických pretekov – vylúčeniu Petra Sagana po kolízii s Markom Cavendishom. „Nesúhlasím. Absolútne s tým nesúhlasím. Za toto ho nemali vylúčiť. Preteky práve prišli o najväčšiu hviezdu,“ soptil Armstrong. „Keď skrížite súperovi cestu, mali by ste dostať penalizáciu. Lakeť podľa mňa prišiel až po tom, čo Cavendish padal. Ale vykopnúť za to pretekára z Tour? Totálne to pos*ali!“ doplnil Lance na adresu rozhodcov.