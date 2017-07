Bez Petra to bol prepadák: Saganova Bora si na Tour nezarobila ani na slanú vodu!

S veľkým odstupom nasledujú tímy Cannondale Drapac 243 250 eur a Sunweb 177 790 eur. Na opačnom póle finančného rebríčka TdF sa nachádza Cofidis so zárobkom 19 230 eur. Nemecký tím s bratmi Saganovcami Bora-Hansgrohe obsadil v konkurencii 22 tímov 14. priečku s príjmom 55 290 eur. Peter Sagan do svojho predčasného konca (diskvalifikácia po 4. etape) na TdF stihol získať jedno etapové víťazstvo, o to druhé pre Bora-Hansgrohe sa v závere postaral poľský časovkár Maciej Bodnar.

Príjmy tímu Sky rozmenené na drobné vyzerajú takto: až 500 000 eur zabezpečil Chris Froome za jeho štvrtý celkový triumf na "Starej dáme", navyše za každý deň strávený v žltom drese lídra pelotónu mu prináležala prémia 500 eur. Celkové štvrté miesto Španiela Mikela Landu bolo odmenené 70 000 eurami, za celkový triumf v súťaži tímov Sky prislúcha 50 000 eur. Tím Cannondale Drapac profitoval najmä z druhého miesta Rigoberta Urána - 200 000 eur. Sunweb sa môže pochváliť spolu štyrmi etapovými prvenstvami svojich dvoch držiteľov prestížnych dresov - najlepšieho vrchára Warrena Barguila a víťaza bodovacej súťaže Michaela Matthewsa.

Celkovo štvrtý finančne najúspešnejší tím AG2R La Mondiale s príjmom 173 040 eur mal hlavného hrdinu v osobe Romaina Bardeta. Jeho tretia priečka celkovo Francúzom priniesla 100 000 eur a ďalšie "drobné" ešte za jeho etapové víťazstvo a umiestnenia v najlepšej päťke jednotlivých etáp. Piate miesto vo finančnom hodnotení družstiev patrí belgickému zoskupeniu Quick-Step Floors so 115 440 eurami. Tento tím získal finančné odmeny najmä vďaka piatim etapovým víťazstvám Marcela Kittela a celkovo šiestej priečke Daniela Martina. Informácie pochádzajú z webu cyclingnews.com.

