Biatlonistka Koukalová prežíva ťažké chvíle: Vyznala sa manželovi, ale trápi ju jedna vec!

Ťažko si predstaviť na tróne ženského biatlonu v Česku inú osobu ako Gabrielu Koukalovú. Tá prežila skvelú sezónu a už roky patrí k najužšej svetovej špičke. Na slávnostnom galavečeri sa nekonalo žiadne prekvapenie. Ocenenie najlepšej českej biatlonistky získala práve Gabriela.

Majsterka sveta neskrývala obrovské nadšenie. „Ocenenie si veľmi vážim. Som pyšná na to, kam sa nám za posledných pár rokov podarilo dostať. Chcela by som poďakovať Ondřejovi Rybárovi a Zdeňkovi Vítkovi, ktorí sa o nás dobre starajú. Zdenda je skvelý človek a niekedy ma berie viac ako ľudskú bytosť, a nie ako stroj na výsledky, toho si vážim,“ vyznala svoje pocity obhajkyňa prvenstva z minulého roka za najlepšiu českú biatlonistku.

Pre Gabinu to bol emóciami nabitý večer. Prvenstvo ju veľmi potešilo. Rozdávala úsmevy na každú stranu. Poďakovala tiež svojej najväčšej životnej opore. Petra Koukala museli slová svojej manželky hriať pri srdci. „Veľká vďaka patrí tiež môjmu manželovi, ktorý je muž s veľkým M. Chcem povedať, že je mi obrovskou inšpiráciou a je to veľká osobnosť. Ak som niečo vyhrala, tak jeho a chcem, aby ste mali rovnaké šťastie ako ja,“ povedala Gabriela so slzami v očiach.

V zápätí však dostala otázku, aké budú jej plány do budúcna. Snehová kráľovná svojou odpoveďou šokovala všetkých. V sále nastalo hrobové ticho. „Teraz je to tak trochu nešťastná téma. Moja sestra bojuje s ťažkou chorobou, tak by som jej chcela pomôcť,“ umlčala svojimi slovami ľudí, ktorí jej s nadšením ešte niekoľko sekúnd dozadu aplaudovali. Nevedno však, aké ťažkosti Koukalovej sestru trápia a o aké konkrétne ochorenie sa jedná.