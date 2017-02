Biatlonová vojna naberá na obrátkach: Kuzminovej brat nepodal ruku kráľovi tohto športu!

Brat našej reprezentantky Anastasie Kuzminovej Anton Šipulin aj jeho krajan Alexander Loginov, ktorí si v úvodnej disciplíne prebiehajúcich MS v rakúskom Hochfilzene - miešaných štafetách - vybojovali bronz, odmietli podať na stupňoch víťazov Francúzovi ruku. Ten v reakcii na to stupne víťazov opustil.

Dôvod, prečo Rusi tak reagovali, nebol len kontakt lyží Fourcada s Loginovom počas tretej odovzdávky, po ktorom sa Rus ocitol na zemi, no najmä slová, ktoré Francúz adresoval na sociálnej sieti na adresu Loginova. „Nezabudnite na jednu z jeho hlavných trofejí. Dostal dva roky za EPO," napísal 28-ročný Francúz pod článok, ktorý vymenuvával Rusove úspechy.

Rusi sa za svojho člena kolektívne postavili. Fourcade sa u nich razom dostal do nemilosti. „Stratil som k nemu úctu. Ako športovca si ho cením, ako človek si však nepočína pekne," komentoval celú situáciu Šipulin. „Náš tím je jedna veľká rodina. Keď s niekým z nás zle zaobchádzajú, celý tím to cíti a reaguje na to," dodal.

Prestrelka medzi Rusmi a Francúzmi pokračovala aj na tlačovke po pretekoch. Jeden z novinárov sa Francúza rovno opýtal, či ide o studenú vojnu medzi oboma tábormi. „Tá bola medzi Američanmi a Ruskom," reagoval Fourcade, ktorý osobne aktívne bojuje proti užívaniu zakázaných látok v športe.

„Patrí medzi tých, ktorí tlačia na Medzinárodnú biatlonovú úniu, aby bola v potláčaní tejto pliagy dôslednejšia,“ napísal denník Sport. Práve Rusi sú však už dlhšie v podozrení. Loginova navyše v minulosti aj usvedčili. V decembri 2013 neprešiel testom na EPO a odpykal si dvojročný trest. Teraz je však späť a hneď v úvodnej disciplíne si spolu s Podčufarovovou, Akimovovou a Šipulinom vybojoval v miešaných štafetách bronz. Mimochodom, bola to jeho prvá veľká medaila z majstrovstiev sveta.

Francúzi brali striebro, prehrali len s Nemeckom, no ruská reakcia Fourcadovi pokazila radosť. „Je mi smutno. Ja nie som jeden z tých zlých chlapcov. Myslím, že si zaslúžim uznanie, keď bojujem a vyhrávam čestne. Ja bojujem za čistý šport," tvrdí Fourcade.

Hneď po spomínanom incidente sa to Francúz snažil riešiť. „Môžeš mi povedať, čo som ti urobil zlé," pýtal sa Martin Kuzminovej brata krátko po tom, čo mu nepodal ruku. Vyjadril sa aj k situácii na trati. „Neurobil som nič zlé. Keby áno, tak nás v pretekoch diskvalifikujú."

Spor nenechal chladným ani českého biatlonistu Michala Krčmářa. „Neviem, či to bol úmysel alebo nie, ale Loginov nemôže počítať, že ho budeme potľapkávať po ramene," cituje ho server sport.aktualne.cz.