Bolestné pre Cavendisha? Cyklista si zapózoval s drahým McLarenom, ktorý nesie jeho meno!

Cavendish bol čestným hosťom na Veľkej cene Veľkej Británie na okruhu Silverstone. Počas pretekov formuly 1, ktoré sa konali 17. júla, ho pozvali do paddocku McLarenu. O týždeň neskôr navštívil centrálu tejto automobilky, kde si zapózoval s modelom McLaren 12C, ktorý niesol jeho meno. Pozrieť si to môžete vo fotogalérii!

Objavili sa preto špekulácie, že britský pretekár dostal od sponzorov poriadne drahé bolestné za to, že nemohol rozšíriť zbierku 30 etapových víťazstiev na Tour de France. Pravda je však iná.

Absolutely massive THANK YOU to my long time friends @mclaren, for looking after us yesterday at Silverstone F1. Had such a wicked time with my boy. Príspevok, ktorý zdieľa Mark Cavendish (@markcavendish), Júl 17, 2017 o 6:28 PDT

McLaren vyrobil špeciálnu farbu na počesť Cavendishových úspechov na Tour de France už dávnejšie. V roku 2011 ovládol päť etáp vrátane – pre šprintérov najprestížnejšej – poslednej a získal tiež prvenstvo v boji o zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Neskôr pridal ďalšie prvenstvá a viackrát mal na sebe zelený dres pre lídra bodovačky. Farba mala preto názov cavendishovská zelená.

Čítajte viac Obvinený zlatý chodec Matej Tóth EXKLUZÍVNE: Toto si myslím o celej kauze

Existujú fotky staršieho dáta, kde britský šprintér pózuje s rovnakým autom. Okrem toho, model MP4 12C sa vyrábal len do roku 2014. Ak by ho aj chceli obdarovať, zrejme by to nebolo ojazdeným kusom.

FOTO To sú ale rakety! Pozrite sa na najkrajšie svetové jednotky tenisovej histórie

Fuj, nechutné! Legendárny Buffon to už nevydržal: FOTO orálneho sexu z luxusnej jachty!

FOTO Známy tenista sa teda nezdá: Na pláži pretiahol slávnu sexi speváčku!

Najlepšie zarábajúci slovenskí športovci: Toho NAJ by ste ani vo sne neuhádli!

Viecerí z nás by istotne brali aj použitý kus. Veď toto superšportové auto dokáže zrýchliť z 0 na 100 km/h za 3,1 sekundy a dosahuje maximálnu rýchlosť 333 km/h. Ceny sa pohybujú od 130-tisíc eur. Akurát, kto by potom platil poistku...