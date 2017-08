Boltovi kolegovia sa po trpkom konci legendy hnevali na organizátorov: Kvôli tomuto sa zranil!

Celý Olympijský štadión zatajil dych, keď v polovici posledného úseku najkratšej štafety začal Bolt krívať a následne padol na zem s tvárou ukrytou v dlaniach. Jamajčan však ukázal svoju silu a odmietol invalidný vozík, s ktorým usporiadatelia za ním pribehli. Napokon sa mu do cieľa podarilo dôjsť, keď vedľa neho kráčali jeho štafetoví spolubojovníci. Kolegom sa ospravedlňoval, čo mu sily stačili. Fanúšikom na tribúnach sa za podporu poďakoval potleskom.

Podľa lekára jamajskej výpravy Kevina Jonesa bol príčinou Boltových problémov kŕč v stehennom svale na ľavej nohe, čo mohlo spôsobiť nedostatočné zahriatie pred pretekmi. Ďalší člen štafety Yohan Blake to nepriamo potvrdil. "Štyridsať minút sme museli čakať, než skončili dva medailové ceremoniály. Držali nás tam strašne dlho. Rozcvičoval sme sa a čakali. Potom sme sa znovu rozcvičoval a znovu čakali," hneval sa Blake. "Vidieť odchádzať legendu takýmto spôsobom, tak to veľmi bolí," dodal.

Manažér jamajského tímu Ian Forbes ocenil, že Bolt aj do svojho posledného štartu dal všetko. "Až podrobné lekárske vyšetrenie ukáže, čo sa mu stalo. Vzhľadom na to, že odišiel po svojich, dúfam, že to nebude vážne," povedal Forbes. "Viac než noha ho bolí porážka," dodal tímový lekár.

Poklonu odchádzajúcemu kráľovi zložil aj jeho najväčší rival Američan Justin Gatlin. "Je stále najlepší na svete. Je mi ľúto, že sa zranil. Myslím, že za to môže to chladnejšie počasie. Nastal čas lúčenia a ja som trochu sentimentálny," vyhlásil staronový kráľ svetového šprintu, ktorý na stovke v Londýne Bolta zosadil z trónu.

