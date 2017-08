Boltovoho premožiteľa po nečakanom triumfe vypískali: Ako je možné, že ešte preteká?

Čakal na to každý atletický fanúšik! Šprint na 100 m na majstrovstvách sveta je stále čerešničkou na torte a každý sa na túto disciplínu teší. V posledných rokoch bol kráľom tohto behu jamajský šíp Usain Bolt (30). Na šampionáte v Londýne sa lúči so svojou aktívnou kariérou, no málokto čakal, že to bude bez zlata zo stovky.