Bora-Hansgrohe a cyklistický zväz sa obviňujú navzájom: Za všetko môže „ruský“ dres Sagana

Starší z bratov Saganovcov je momentálne majstrom Slovenska, má preto výsadu obliekať si v tíme Bora-Hansgrohe cyklistický dres s národnými motívmi. Problém je, že z mnohých uhlov to vyzerá skôr tak, akoby pochádzal z Ruska. Slovenský znak na trikolóre má len na prednej strane oblečenia, aj to maličký a posunutý doľava. Zvlášť s rukami na riadidlách sa dá len s veľkou námahou spraviť fotka, aby bolo jasné, z ktorej krajiny skutočne pochádza.

O reakciu sme, pochopiteľne, žiadali aj samotnú stajňu, jej slovenskí zástupcovia sa nám ozvali v sobotu. „Ten dres sme vytvorili my, ale na základe podkladov od Slovenského zväzu cyklistiky. My sme si ten dizajn nevymysleli. Doplnili sme tam len naše reklamné logá. Prikladám fotku dresu z majstrovstiev Slovenska, nám poslali to isté,“ napísal Peter Doležal.

Zareagoval aj prezident SZC Peter Privara. „Minimálne trikrát sme kontaktovali Boru, aby nám poslali majstrovský dres na schválenie. Ani raz neodpovedali, dodnes majstrovský dres 2017 nie je zväzom schválený. Vlani aj roky predtým nám vždy poslali dresy na schválenie,“ vyjadril sa pre Pluska.sk.

Nech už nesie zodpovednosť jeden (tím Bora-Hansgrohe) alebo druhý (SZC), mali by čo najskôr nájsť spoločnú reč, pretože súčasný stav poškodzuje dobré mená obom. V neposlednom rade aj Jurajovi Saganovi, ktorý v nepodarenom drese preteká.

Nemusia pritom vymýšľať nič nové, stačí sa inšpirovať minulosťou alebo u kolegov. Dresy Cannondalu, v ktorom jazdil vtedajší majster Slovenska Peter Sagan, mal napríklad slovenskú trikolóru so znakom v strede. Národné farby boli orientované vertikálne v podobe našej zástavy (nie vlajky).

Veľmi vkusné sú aj majstrovské trikoty Saganových tímových kolegov z Bory-Hansgrohe, v ktorých jazdia Poliak Rafal Majka a Portugalčan José Mendes. Farby vlajok sú umiestnené horizontálne a štátne znaky – poľská orlica či portugalský erb – sa nachádzajú presne v strede a v rovnakej veľkosti ako samotná vlajka, aby vynikli.