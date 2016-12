Boxer nazval funkcionárov bastardmi a podvodníkmi: Pokutu platiť nemieni

Dvadsaťpäťročný Conlan bol presvedčený, že ďalej mal ísť on. Aj pre zranenia, ktoré Nikitinovi spôsobil. Ešte v ringu ohodnotil rozhodnutie rozhodcov jednoznačným gestom. Neskôr v rozhovore pre RTÉ označil zástupcov AIBA za podvodníkov a vyhlásil, že pod nimi už nikdy boxovať nebude. „Sú to obyčajní bastardi a podvodníci. Amatérsky box smrdí od hlavy až po päty. Aj dnešok ukázal, aká je to skorumpovaná organizácia," vyhlásil Conlan.

Čítajte viac VIDEO Legendárny Tomi Kid sa rozlúčil s kariérou: Tvrdý boxer sa neubránil slzám

Trojčlenná disciplinárna komisia sa k verdiktu dostala až teraz. Síce uznala, že Conlan bol krátko po konci zápasu extrémne rozrušený, no napriek tomu mu pokutu udelila.

Čítajte viac TOP 5 najväčších smoliarov na hrách v Riu: Budete plakať aj sa smiať

Michael Conlan vs Vladimir Nikitin Full Fight! Rio 2016 from Denzel Erick on Vimeo.

Conlan už vyhlásil, že ho ani nenapadne pokutu platiť. Keďže už je z neho profesionál, ani nemusí. Pre profesionálny ring tento trest neplatí. No ak by chcel štartovať na OH 2020 v Tokiu, medzi povrazy by sa dostal až po tom, čo pokutu zaplatí.