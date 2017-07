Boxerská legenda pred zápasom storočia varuje: Veď on ho v ringu zabije!

"McGregor bude v ringu zabitý," povedal Tyson pre portál Bartstool Sports. "Som besný, že boxujú. Myslel som si, že budú používať MMA-pravidlá (z bojového športu, v ktorom sa môžu používať rôzne techniky ako kopy, údery a podobne - pozn. red.). Keď už ide o to, môže boxer zdolať protivníka typu MMA?," položil si bývalý šampión rečnícku otázku.

"McGregor dal svoje hlúpe pozadie do pozície, v ktorej bude knokautovaný. Ten druhý typ robí box, odkedy je dieťa. McGregor nebude mať žiadnu šancu," dodal Tyson. Aj keď pochválil charakter írskeho boxera. "Floyd na takýto charakter ešte nikdy nenarazil. Povedal by som, že je bez rešpektu, ale nemôžem to povedať, lebo je to také veselé."

