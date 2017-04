Posadnutý Kličko chce byť opäť na výslní: Dokáže zdolať mladú krv?

Pôjde o súboj mladosti so skúsenosťou. Na jednej strane Joshua neprehral žiaden profesionálny zápas. Treba však podotknúť, že ešte nemal súpera najvyššieho rangu, akým Kličko rozhodne je. Ukrajinec vládol profesionálnemu boxu neuveriteľných 11 rokov, no 28. novembra 2015 prehral s Britom Tysonom Furym. Ten mu sľúbil odvetu, no pre psychické problémy sa neskôr stiahol zo športového diania.

„Vyznie to šialene, ale tú prehru som potreboval. Chýbala mi motivácia. Teraz som hladný ako nikdy predtým, v sobotu chcem opäť zdvihnúť ruky nad hlavu. Som tým posadnutý,“ nechal sa počuť Dr. Oceľové Kladivo, ako znie prezývka Ukrajinca.

„Pozeral som si jeho zápasy z roku 2005, pretože vtedy bol v top forme a chcel som sa pripraviť na najlepšieho možného Vladimira. Lenže teraz má 41 rokov a čas sa na ňom podpísal. Ten nikto neoklame. Bude chcieť začať rýchlo, pretože nevydrží v mojom tempe celý zápas,“ kontroval Joshua.

Boxeri si rozdelia odmenu vo výške 30 miliónov dolárov (27,6 mil. eur). Zápas na Slovensku vysielajú naživo stanice Dajto a Nova Sport od 22.45 h.