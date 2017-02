Brat bobistu Jagnešáka EXKLUZÍVNE: O podozreniach olympionika má jasno

Kým obyvatelia Oravy ani len netušili, že obľúbený športovec je za mrežami, rodina je o jeho zatknutí dostatočne informovaná. Jagnešák pochádza z oravskej obce Rabčice. Dlhodobo sa síce zdržiava v Bratislave, kde aj býva, na Orave má stále trvalý pobyt. Doma sme jeho rodičov nenašli, dvere nám otvoril jeho mladší brat.

„Niekto ho zrejme do niečoho chcel namočiť, je verejne známa osoba, takže je to možné. K danej veci sa nechceme vyjadrovať, všetko sa určite včas vysvetlí, právnici na tom už pracujú,“ povedal Jagnešákov brat, ktorý dodal, že čoskoro by mali bobistu prepustiť z väzenia. „Brat sa k tomu určite vyjadrí, zrejme zvolá tlačovku. Nemáme k tomu čo povedať,“ dodal.

Oravčania nemôžu tomu uveriť, že by mal Milan Jagnešák niečo s podsvetím. „Som prekvapený, osobne ho síce nepoznám, ale ako športovca. Je mojím vzorom, pretože v živote niečo dokázal. Ak by sa však potvrdila táto informácia, bol by som veľmi sklamaný. Neverím, že by z nášho športovca bol zločinec,“ vraví Peter (28) z Námestova.