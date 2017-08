Bývalý cyklista Peter Velits bez servítky: Opísal svoj vzťah so Saganom!

Peter Velits v dlhom monológu pre Denník N vypichuje rôzne momenty zo svojej bohatej cyklistickej kariéry, pričom sa dotkol aj aktuálnych tém. Na Slovensku je ňou stále vylúčenie Petra Sagana z Tour de France 2017 a najväčším vinníkom je pre Slovákov Mark Cavendish.

„Na Slovensku najväčší nepriateľ štátu. Než som sa stal jeho kolegom, tiež bol pre mňa jeden z najhorších ľudí, ktorých môžem stretnúť v pelotóne. Z pretekov či mediálnych vyjadrení som ho poznal ako arogantného človeka,“ rozhovoril sa a pokračoval. „Hlboký omyl. Azda je jeden z najlepších tímových kolegov, akých som v živote mal.“

Úspešnejšieho z bratov Velitsovcov mierne hnevá pohľad slovenských fanúšikov na daný inkriminovaný moment. „Bohužiaľ, ľudia hodnotia veci zo svojho pohľadu, navyše bez skúsenosti z tohto športu. Cavendishovi prajú, aby na tej zábrane priam umrel, a pritom on je ten, ktorý dopadol horšie. Nielenže skončil na Tour, ale si aj zlomil lopatku. V júli máme päť miliónov odborníkov na cyklistiku, v máji zas na hokej.“

Príklad by si mala naša verejnosť brať z Petra Sagana. „O týždeň to už neriešil. O rok príde znova a vyhrá toľko etáp, koľko bude chcieť a pridá zelený dres. A že rozhodcovia spravili chybu? Asi nie je šport, v ktorom sú neomylní. Bolo to chybné rozhodnutie, na tom sa všetci zhodneme, ale reakcia ľudí, ako je celý svet proti nám, je ešte horšia,“ zhodnotil s veľkým nadhľadom Peter Velits kľúčové momenty tohtoročnej Tour de France.

Rodák z Púchova má za sebou vydarenú športovú kariéru. Každý si bude navždy pamätať jeho tretie miesto na Vuelte, čo niektorí cyklistickí odborníci radia ešte vyššie ako Saganove zelené dresy či dokonca tituly majstra sveta. „Nedá sa to porovnávať, ja tvrdím jedno. Buďme radi, že človek ako Peter sa narodil v Žiline, na Slovensku. To už sa zrejme nikdy nebude opakovať. Je jeden z miliardy.“

V súvislosti s fenomenálnym Slovákom mrzí Velitsa len jediná vec. „Pred majstrovstvami sveta 2015 sme s bratom odmietli reprezentovať. Dôvodom nebolo, že by sme Petrovi nechceli pomáhať. Bolo to naše rozhodnutie aj pre pomery na cyklistickom zväze. Ľudia riešili vzťah bratov Velitsovcov s Petrom Saganom,“ ozrejmuje vtedajšiu situáciu už bývalý cyklista.

Aktuálne medzi Saganom a Velitsom nevládne žiadne napätie, i keď extra veľkí kamaráti z nich nie sú. „Nechodím každé dva týždne grilovať do Žiliny. Ani si nepíšeme, ako veľmi si chýbame. No nikdy sme nemali žiadny problém. Máme normálny profi vzťah, je odo mňa o päť rokov mladší. Nikdy sme sa nestretli v žiadnom tíme, no po majstrovstvách sveta sme zašli na pár pív a dobre sme si pokecali.“