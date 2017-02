Bývalý cyklistický profík to o Saganovi povedal na rovinu: Nič, len pravda!

Rozhovor sa začal otázkou, čo považuje Svorada za najsilnejší moment minulého roku. „Obhajoba titulu majstra sveta Petrom Saganom,“ okamžite zareagoval Ján Svorada a pokračoval: „Ďalším bolo to, že sa rozhodol na olympiáde štartovať v horskej cyklistike.“

Svorada sa priznal, že práve štart slovenského cyklistu v Riu v inej disciplíne, bolo dobrým ťahom. „Bolo to zaujímavé, aj keď mu tie preteky nevyšli podľa predstáv. Pritiahlo to veľa fanúšikov aj z iných športov, aby si pozreli aj takéto preteky,“ pripomenul Svorada pre Sme.

Aj napriek neúspechu, Sagan podľa slov jeho predchodcu, urobil dobre, že sa vydal takouto cestou pod piatimi kruhmi. „Nevidím v tom problém. U Petra sme si zvykli na rôzne prekvapenia. Nepovažoval by som to za úplne zlý ťah a mohlo sa to aj vydariť. Spravil veľa výsledkov, tak si to mohol dovoliť,“ poznamenal 48-ročný cyklista, ktorý bol vyhláseným špurtérom.

Svorada pretekal pred rokmi, kedy ešte profesionálna cyklistika nebola tak zmodernizovaná. Práve táto vec mu trochu prekáža. „Je príliš vedecká a prial by som si, aby sa časy, kedy bola cyklistika veselšia a živšia. Nebolo v nej toľko vedeckého špekulovania a bolo vidieť viac nástupov aj ďlaeko pred cieľom. Som rád, že som vtedy mohol súťažiť,“ povedal Svorada.