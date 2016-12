Bývalý minister sa obul do kauzy Zuzulovej a spol.: Vedeniu lyžiarov poriadne naložil

Niekdajší šéf obrany sledoval kauzu, kde vedenie lyžiarskej asociácie deň pred Štedrým dňom poslalo našim reprezentantom mail s výzvou na podpis štatútu do 27. 12. Prekvapujúce je, že tak urobilo už v rozbehnutej sezóne a hrozilo, že ak ho nepodpíšu, nebudú môcť jazdiť preteky SP. Po búrke nevôle šéf SLA vyhlásil, že to budú riešiť až po SP vo Flachau (10. januára 2017).

„Som znechutený z toho, čo opäť predvádza Slovenská lyžiarska asociácia smerom k Veronike a Petre. Obe sú nesmierne talentované lyžiarky, ktoré vynikajúco reprezentujú Slovensko a dovolím si tvrdiť, že všetci im držíme palce. No zdá sa, že nie vedenie SLA. To tesne pred sviatkami pokoja začalo znovu hádzať dievčatám polená pod nohy. Navyše tesne pred pretekmi, na ktoré sa vďaka blízkosti Semmeringu chystá mnoho Slovákov,“ rozčertil sa Glváč.

„Sám viem o čom je reč. Nakoľko obe skvelé dievčatá sú členkami VŠC Dukla BB, bol som v čase pôsobenia na ministerstve obrany v podstate donútený vstúpiť do týchto únavných a nezmyselných jednaní. Ak sú predstavitelia SLA rozhodnutí pravidelne "testovať" psychiku našich dievčat, majú podľa mňa dosť času mimo sezóny. Takto iba škodia lyžovaniu a, samozrejme, predovšetkým našim lyžiarkam. Aj preto si nesmierne vážim postoj ich kolegu v Dukle a Športovca roka Mateja Tótha a pripájam sa k jeho podpore Veroniky a Petry,“ uzavrel Martin Glváč.

Treba však dodať, že ako politik by mohol skúsiť tento večný problém riešiť aj razantnejšie. SLA rovnako ako ostatné športové zväzy dostáva dotácie od štátu, a to by mohol byť nástroj, ako niektoré veci zmeniť.