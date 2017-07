Cavendish tieto slová nemôže myslieť vážne: V čom ho zabrzdil incident so Saganom?

Cavendish chce pretekať až do olympijských hier 2020 v Tokiu, kde by sa chcel rozlúčiť zlatom z madisonu. Bodovacie preteky dvojíc, v ktorých je tridsaťdvaročný jazdec stajne Team Dimension Data trojnásobným majstrom sveta, sa vracajú do olympijského programu po 12 rokoch. Medzitým by rád zaútočil na rekord Eddyho Merckxa v počte etapových triumfov na Tour de France.

„Pred začiatkom tohtoročnej sezóny som si nebol istý, či podpíšem ďalšiu zmluvu. Potom ale oznámili, že sa madison vracia na olympiádu, a tak som si povedal, že do tej doby ešte vydržím,“ povedal Cavendish denníku The Times.

Navyše s 30 etapovými víťazstvami na „Starej dáme“ je v historickom poradí na druhom mieste, na legendárneho Belgičana Merckxa stráca už len štyri vavríny. Z tohtoročného nedávno skončeného ročníka Tour musel proklamovaný špurtér odstúpiť po štvrtej etape po kolízii so Slovákom Petrom Saganom. Tú Brit odniesol zlomenú lopatkou, Sagan bol označený za vinníka a vylúčený.

„Verím, že tú etapu, v ktorej som spadol, by som vyhral. Myslím, že som najlepší a ešte pár rokov môžem byť na vrchole. To mi dáva motiváciu, aby som pokračoval,“ vyhlásil Cavendish. „Niekto namietne, že vyhrávam len šprintérske etapy, takže Merckxove primáty sú cennejšie. Avšak je to stále len číslo a dosiahnuť ho je môj cieľ,“ dodal.

Celkovo má Cavendish na konte 48 etapových víťazstiev na pretekoch Grand Tour, viac ich vybojovali iba Merckx (64) a Talian Mario Cipollini (57). V roku 2011 sa „Cav“ stal tiež svetovým šampiónom v cestných pretekoch s hromadným štartom.