Čech Kreuziger spomínal na zážitky so Saganom: Z ich prvého stretnutia pôjdete do kolien

31-ročný Kreuziger je skúseným matadorom. Najslávnejšie etapové preteky absolvoval už sedemkrát, útočil na stupne víťazov, štyrykrát skončil v najlepšej desiatke. „Je ťažké povedať, či človek Tour miluje, alebo nenávidí,“ zamyslel sa jazdec tímu Orica-Scott v rozhovore pre Sport Magazín.

Zaspomínal si aj na predchádzajúce ročníky a čo-to prezradil aj o hviezdnych kolegoch. „Sagan vyhráva, ale zakladá si na tom, aby držal tím pokope. Je pre neho dôležité byť s ľuďmi, ktorým verí a mať ich pri sebe. Pomáha mu to uvoľniť sa od tlaku, ktorý je na neho vyvíjaný. Zároveň je to človek, ktorý vám dokáže veľa vrátiť späť,“ zložil Kreuziger poklonu slovenskému kolegovi.

Už legendárne je ich prvé stretnutie na sústredení tímu Liquigas, kde prišiel Sagan ako mladé ucho. „Ahoj, ja som Peter Sagan a toto bude moja posteľ,“ privítal skúsenejšieho kolegu.

„Prídem na hotel, na izbe je jedna veľká posteľ a rozkladací gauč. Peter mi rovno oznámil, že na posteli spí on. Hovorím mu, si mladý, bež dole. A on že nie, že to už má obsadené. Každopádne sa potom rýchlo predviedol aj na ceste a získal si tým rešpekt. Hovorili sme mu, že je mladý a drzý, ale on nám rýchlo ukázal, akým typom človeka je,“ zaspomínal si Kreuziger.

Naopak, v Tinkoffe si s hviezdnym Contadorom tak dobre nerozumel. Všetko vyvrcholilo na minuloročnej Tour, kde sa Španielovi nedarilo a podľa mnohých sa správal až paranoidne. „Mám rešpekt k tomu, čo Alberto v minulosti dokázal, ale ako človek nevie tím viesť,“ zamslel sa Kreuziger a dodal: „Starne. Stráca svoju istotu a neverí si tak, ako predtým, preto si hľadá zámienky, aby mohol upodozrievať ostatných.“

