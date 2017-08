Chodec Tóth v súkromnej spovedi pár hodín pred vypočúvaním: Už mi ide aj o život!

„Úplne úprimne som každému odpovedal, že päťdesiatku na svetovom šampionáte sledovať chcem a budem, ale aké pocity budem prežívať, to som naozaj nevedel,“ rozpísal sa v blogu pre Dennik N Tóth. Chodecký vrchol sezóny nakoniec ako sľúbil, tak aj sledoval. Pri tom vedel, že jeho taktiež čaká vlastný vrchol a veľký boj.

„Tak ako vrcholí príprava pred dôležitými pretekmi, tak vrcholí aj príprava na tento dôležitý životný boj,“ ozrejmil Tóth po týždňoch hľadania dôkazov, že nezrovnalosti v jeho biologickom pase nemajú nič spoločné s dopingom a jedná sa len anomálie, ktoré môže mať na svedomí jeho zdravotný stav. „Keď mi robili rôzne vyšetrenia na moju obhajobu, tak som si spolu s mojou rodinou hovoril, že radšej mať menej argumentov na obhajobu ako byť vážne chorý. Veď väčšina chorôb krvi a iné vážne choroby by dané nezrovnalosti hneď vysvetlili.“

Jeho príprava na vrcholné podujatie a životné obhajovanie má vraj spoločného viac, ako by sa zdalo. „Príprava na vrcholné podujatie mi trvá osem až desať týždňov. Toľko času približne zabrala aj príprava argumentov na obhajobu pred disciplinárkou,“ poukázal na paralelu Tóth. V príprave jeho forma graduje deň po dni a v obhajobe je to vraj podobné. „Spočiatku to bol chaos. Postupne však argumenty dostávali zmysel, všetko do seba zapadalo, postavili sa za mňa rodina, priatelia, známi aj neznámi, nadriadení aj partneri a to bolo pre mňa ako odtrénovanie tých najťažších tréningov,“ ozrejmil olympijský víťaz z Ria.

Tóthov vrchol sezóny tak prišiel o dva dni neskôr, ako si ho možno plánoval na začiatku roka. Miesto nadupaných súperov bude čeliť prísnym výrazom ľudí z disciplinárnej komisie, no rovnako ako na trati tak ani teraz sa nevzdáva. „Mám dobrý pocit, že sme pri príprave argumentov odviedli dobrú prácu a všetko je výborne pripravené, ale chýba mi skúsenosť (našťastie),“ uzavrel Tóth. Držíme mu teda palcea želáme mu aj veľa šťastia, lebo ako v športe dokáže zahrať pani šťastena dôležitú úlohu, tak aj pred komisiou ho bude možno potrebovať.