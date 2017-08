Conor McGregor pred životným zápasom šokuje: Veľký sľúb pre priateľku!

Aj taký bitkár ako Conor vie byť romantik. Keď pred svoju milovanú partnerku a matku svojho syna Conora juniora pokľakol, aby ju požiadal o ruku, toto vyhlásil: "Bude to taká svadba, akú Dublin ešte nevidel!

Šampión v bojoch v klietke tak nasadil latku veľmi vysoko a zostáva si už len počkať, aká to bude hostina. Konať sa má údajne budúci rok a nebude to nikde inde ako v Dubline, teda tam, kde je Conor doma.

Najviac svetla do jeho súkromia odhalili pre britské médiá jeho kamaráti. "Kvôli súboju s Mayweatherom si zobral veľa času na prípravu, ale potom sa chce venovať rodine, dá si prestávku," tvrdí jeden zo známych McGregora. Ďalší dodal, že svadba bude skutočne megalománska. "Bude to najväčšia svadba, akú kedy Dublin zažil. Conor predsa nerobí veci len na polovičný plyn," zaznelo od kamaráta McGregora.

Conor a Dee sú spolu už osem rokov a aj svojho potomka sa rozhodli pomenovať po hlave rodiny. No, to neznamená, že svoju polovičku dáva na vedľajšiu koľaj. "Dee tvrdo pracovala a bola pri mne aj vtedy, keď som nemal nič. Preto som šťastný, že už nemusí chodiť do práce a môžem jej dať všetko, čo chce. Napĺňa ma pýchou," povedal Conor na adresu svojej lásky.