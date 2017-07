Cyklistické legendy a Saganovi spolujazdci sa len chytajú za hlavy: Čo ste to urobili?

Kritické reakcie na diskvalifikáciu slovenského pretekára prostredníctvom twitteru pridali aj viaceré bývalé osobnosti cyklistického šprintu. "Nesúhlasím s tým, ako rozhodla komisia súvislosti so Saganom. Trest v etape áno, ale nie vylúčenie z Tour," napísal Austrálčan Robbie McEwen, víťaz bodovacej súťaže na TdF 2002, 2004 a 2005.

Ešte jednoznačnejšie vyjadril svoj názor držiteľ zeleného dresu z roku 2003, ďalší austrálsky cyklista Baden Cooke. "Poslať Sagana domov je zlé rozhodnutie. Bolo to neúmyselné z jeho strany. Lakte sa často používajú v prípade, aby ste zabránili vlastnému pádu," uviedol Cooke.

Bývalý skvelý taliansky špurtér Alessandro Petacchi krátko podporil reakcie McEwena či Sagana. "Súhlasím s vami," napísal. Dlhoročný účastník TdF Nemec Jens Voigt má zaujímavý názor v súvislosti s "osudným" kontaktom Sagana a Cavendisha, po ktorom obaja skončili na TdF. Prvý pre diskvalifikáciu a druhé pre zlomenú lopatku.

"Doprajte si čas a pozrite si celý dojazd spomalene. Potom zabudnete na Petra a Cava. Zamerajte sa na Démara. On prvý zmenil svoju trajektóriu pohybu. Ak chceme trestať niekoho, najprv by sme to mali zvážiť. Démarov pohyb takmer spôsobil pád Bouhanniho. Ten sa snažil zachrániť a pohol sa smerom k Saganovi. Podľa môjho názoru je diskvalifikácia prehnaná. Mínus 80 bodov v súťaží o zelený dres? Okej, rovnako časová penalizácia v etape, ale nič viac nebolo treba," myslí si Voigt, víťaz 3 etáp na TdF.

Veľavravné boli aj slová Michaela Rogersa, bývalého austrálskeho cyklistu, ktorý rozhodcov skritizoval. "Verím, že UCI prehodnotí svoje rozhodnutie o diskvalifikácii Petra Sagana z Tour de France. Osobne som presvedčený, že išlo o prirýchle rozhodnutie jury. Áno, mal byť odsunutý na posledné miesto, nie však poslaný domov."

Svoje k celému incidentu povedali aj spolujazdci nášho Petra Sagan z tímu Bora-Hansgrohe. Českí cyklisti Jan Bárta a Leopold König na tohtoročnej Tour de France neštartujú, no na sociálnych sieťach ponúkli svoj pohľad na celú situáciu a je jasné, na čej strane stoja.

„Je len jeden spôsob, ako poraziť Petra Sagana... poslať ho domov. Bravo jury, bravo Tour de France... je to hanba. Hlavu hore, Peťo, vrátiš sa opäť a všetkým to ukážeš,“ napísal König na Facebooku a Saganovu diskvalifikáciu opísal aj na Twitteri: „Nebol v tom žiadny úmysel blokovať Cavendisha alebo zmeniť smer dráhy. Ruky mal na riadidlách, bol to jeden zo stoviek lakťov v etape. Cavendish bol príliš blízko bariér a z mnohých záberov je vidieť, že už padal predtým, ako ho Sagan zasiahol lakťom. V normálnom prípade by jury mala zrušiť svoje rozhodnutie,“ doplnil český cyklista.

Jan Bárta je takisto presvedčený, že rozhodcovia pri diskvalifikácii Sagana jasne pochybili. „Každý profesionálny cyklista musí súhlasiť s tým, že to nebola Peťova chyba. Toto je zo strany Tour de France chybné rozhodnutie,“ okomentoval Bárta situáciu na svojom Twitteri.