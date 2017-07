Ďalšia tvrdá rana pre slovenský šport: Viacnásobný zlatý olympionik už nebude reprezentovať Slovensko!

Vaša kariéra by mala pokračovať pod britskou vlajkou?

Momentálne to je veľmi reálne. Nemám žiadnu dobrú ponuku, kvôli ktorej by som ostal reprezentovať Slovensko, čomu by som bol veľmi rád. Nedá sa niečo robiť na profi úrovni bez toho, aby bol človek profík. Dúfať v mojom prípade už nemá zmysel.

Najbližšia paralympiáda je v Tokiu 2020, musíte sa tak rozhodnúť do konca roka. Prišla vám ponuka aj zo slovenskej strany?

To nie. Komunikácia prebehla, no všetko len v rovine teórie. Kariéra športovca je obmedzená a nemôžem rozmýšľať, že o desať rokov bude na Slovensku všetko famózne. O desať rokov nebudem na bicykli.

Máme pocit, že pri dohode s Anglickom stačí už len váš podpis.

Áno, máte pravdu. Angličania chcú od jazdcov, aby robili výsledky. Stačí čisto sa zamerať na tréning a na nič iné. Ponúkli mi konkrétne veci.

Pri financovaní celej sezóny ste aj vlastným manažérom či dokonca dávate do prípravy aj vlastné peniaze?

Áno. Zo štátu som dostal za zlatú medailu z Ria 50-tisíc eur a to mi pokryje napríklad velodróm, trénerov či ďalšie náklady. Paralympijský výbor mi ešte navyše ponúkol 20-tisíc eur, no všetky prostriedky musia byť využité len na tréningovú prípravu či materiál. Nie je v tom žiadny plat, čo vo svete a špeciálne v Anglicku funguje na inej úrovni. S mojimi výsledkami by som dostával aj dobrý plat. To vám dáva šancu držať krok so svetovou špičkou, nie riešiť, ako si zaobstarať financie pre vlastný normálny život.

Bude biť srdce pre Slovensko aj po zmene občianstva?

Samozrejme, ľudia môžu mať rôzne názory, no Slovákom nie je človek vďaka papierom.

Ste pripravený aj na negatívne ohlasy od fanúšikov?

Chápem tento rozmer fanúšikov, no každý si musí uvedomiť aj moje vnímanie reality. Ak niekto bude robiť tri roky zadarmo a spoliehať sa, že na štvrtý dostane mzdu, je to nezmysel.