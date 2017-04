Ďalšia veľká tragédia v cyklistike: Po hromadnej kolízii sa stalo to najhoršie!

Mladý Američan počas pretekov Tour de Gila v nedeľňajšej etape spadol. Lekári bojovali o jeho život neúspešne. Správu o smrti Younga potvrdil šéf cyklistického tímu Axeon Hagens Berman.

Vo vysokej rýchlosti došlo k hromadnej kolízii jazdcov, no Chad obišiel najhoršie. Narazil do konštrukcie mosta a vrtuľník ho previezol do nemocnice, kde bojoval o život. Svoj boj napokon prehral.

Genrálny riaditeľ Axel Mercks vo vyhlásení píše: „S veľkou ľútosťou vám musím oznámiť, že Chad Young podľahol následkom nehody. Zomrel v piatok večer obklopený svojou rodinou.“

Celý tím i jazdci na spomínaných pretekoch sú v šoku a smútia aj fanúšikovia. „Stratili sme priateľa, kolegu a člena rodiny. Neexistujú žiadne slová, ktoré by mohli vyjadriť našu bolesť. Som veľmi vďačný, že som mohol spoznať takého úžasného človeka, akým bol Chad. Ďakujeme vám všetkým za slová podpory, prosím modlite sa zaňho,“ uvádza sa ďalej v stanovisku tímu.

