Dochrámaný Cavendish po incidente so Saganom prehovoril: Myslí tieto slová vážne?

Jeho prvotnou obavou bol krvácajúci prst na pravej ruke. "Na zemi bola krvavá mláka, pomyslel som si, že tam vykrvácam na smrť. Moji tímoví kolegovia však boli navôkol a pomohli mi na nohy. Chce to mnoho guráže, vylúčiť svetového šampióna z Tour de France. Táto jury je jedna z najskúsenejších, aké som tu zažil. Dokážem odhadnúť, do ktorej medzery sa zmestím," citovala Cavendisha agentúra AP.

Brit nepociťuje nevraživosť voči Slovákovi a zdôraznil, že sú dobrí priatelia a Sagan mu zavolal v utorok, keď bol na vyšetrení v nemocnici. Ešte predtým ho prišiel skontrolovať k tímovému autobusu.

"Bolo to od neho čestné, hneď sa prísť ospravedlniť. Ukázalo to náš vzťah, aj to, aký je človek. To si vážim viac než čokoľvek. Je smutné, že sme obaja von z Tour de France. Rozprávali sme sa, je to v poriadku," dodal víťaz tridsiatich etáp na najslávnejších cyklistických pretekoch sveta.

Riaditeľ pretekov Thierry Gouvenou sa postavil za rozhodnutie jury. "V konečnom dôsledku nie sú žiadne poľahčujúce okolnosti. Myslím si, že urobili správne rozhodnutie. Každý sa počas úvodného týždňa sťažuje na kolízie. Prišli sme do momentu, keď sa jazdci musia rešpektovať," vyhlásil Gouvenou.

