Dojatá Velez-Zuzulová o víťazných slzách: Na pomoc od slávnej lyžiarky nikdy nezabudne!

„Zagratulovala mi a tešila sa so mnou. Vždy som chcela získať túto korunu, na toto víťazstvo nikdy nezabudnem. Prežívala som veľa emócií, keď som bola mladá, trénovali sme spoločne s Janicou. Na moje prvé preteky som nemala kombinézu, tak mi Janica poskytla chorvátsku. Určite by som ju ešte niekde našla,“ povedala Velez-Zuzulová, ktorá tak bola pre 7500 divákov čiastočne domácou pretekárkou.

„Keď sme spolu trénovali, učila som sa aj tunajší jazyk, ale v súčasnosti sa už venujem francúzštine, ktorá zaberá veľa miesta v mojom mozgu,“ pokračovala s úsmevom druhá najstaršia víťazka slalomu SP.

Tak ako stála Kosteličová na začiatku jej kariéry, Velez-Zuzulová mala vplyv na mladšiu krajanku Vlhovú, ktorá to ocenila. „Keby bola možnosť spoločne trénovať, možno ak by ona bola mladšia alebo ja staršia, mali by sme rovnaký tím a všetko by sme ťahali spolu, potom by sme boli ešte silnejšie. Okolnosti to nedovoľujú, no som šťastná, že mi pomohla a poradila pri mojom vstupe do Svetového pohára. Mojou trénerkou asi nebude, ale možno pri mne niekedy bude v inej pozícii a bude mi pomáhať,“ uviedla Vlhová.