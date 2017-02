EXKLUZÍVNE Manželka stíhaného olympionika: Desivé svedectvo o zatýkaní partnera!

Manželku nášho štvornásobného účastníka olympiády v boboch Milana Jagnešáka sme zastihli vo štvrtok ráno, keď odprevádzala syna do školy. K našim otázkam sa postavilo priamo a nevykrúcala sa. Počas rozhovoru pôsobila vyrovnane a rozhodne, ale jej ustarostený výraz sa nedal zakryť.

„Nie je to nič príjemné. Manžel je viac emotívny, ja som skôr realista a snažím sa tieto veci brať tak, ako sú a postaviť sa k nim. Pred chlapcom sa snažím neplakať a robím všetky potrebné úkony, aby som môjho muža dostala odtiaľ čím skôr von,“ povedala nám manželka Milana Jagnešáka Zdenka. V rámci razie cez víkend policajti zadržali 13 mužov, ktorí majú patriť do skupiny podsvetia zvaných takáčovci.

„Samozrejme, nebolo to nič príjemné. Milan mal pôvodne ísť lyžovať, ale našťastie ostal doma. Keď prišli k nám, mali sme otvorenú bránu. Neviem, ako by som to zvládla, keby som bola sama. Musím však povedať, že policajti boli veľmi slušní,“ doplnila Zdenka. Zadržaní muži sú stíhaní pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iných súvisiacich trestných činov, ako je vydieranie, hrubý nátlak, poškodzovanie cudzej veci.

V stredu večer siedmich z nich sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici pustil na slobodu. Šiesti ostali za mrežami. Dôvodom je obava, že by mohli ujsť, pokračovať v trestnej činnosti a ovplyvňovať svedkov. Medzi nimi je aj Jagnešák.

„V Milanov neprospech hovorí aj to, že na rozdiel od ostatných je známa mediálna osoba. Advokát pripravuje jeho stanovisko, kde vysvetlí, ako to je. Viete, ako to chodí, keď vypovedajú ľudia, ktorí si potrebujú zachrániť kožu. To, z čoho ho obviňujú, sa stalo v roku 2009, tak neviem, ako môže teraz ovplyvňovať svedkov. S právnikom však už robíme potrebné kroky, aby sme dokázali, že je to celé vykonštruované,“ doplnila pani Zdenka.

Jagnešák je bývalý olympionik a reprezentant v boboch, tiež šéf zväzu bobistov a člen Dozornej rady Slovenského olympijského výboru. Je však aj veľmi aktívnym podnikateľom, ktorý figuruje vo viacerých firmách. Polícia je na detaily skúpa. Môže celá kauza okolo Jagnešáka súvisieť práve s jednou z týchto činností?

„My už roky, čo sa týka podnikateľskej činnosti, pôsobíme skôr v zahraničí. Na Slovensku už takmer vôbec nepôsobíme,“ vysvetľovala Zdenka, ktorá bude tiež v nasledujúcich dňoch čakať na rozhodnutie Najvyššieho súdu, kde podal Jagnešákov právnik sťažnosť. V prípade ak mu vyhovie, pôjde na slobodu.