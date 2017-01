Fantázia v podaní Velez Zuzulovej a Vlhovej: Toto slovenské lyžovanie ešte nezažilo!

Po Flachau 2016 malo slovenské lyžovanie iba druhýkrát v histórii dvojnásobné zastúpenie na pódiu. Vtedy však Slovenky obsadili prvé a tretie miesto, kým v Záhrebe sa postavili na najvyššie stupienky.

Velez-Zuzulová po troch druhých miestach za sebou (Killington, Sestriere, Semmering) dokázala vystúpiť na najvyšší stupienok, predtým naposledy zvíťazila 15. januára 2016 v spomínanom Flachau. Skúsená rutinérka naplno využila vypadnutie najväčšej favoritky a líderky SP Mikaely Shiffrinovej, ktorá doplatila v 1. kole na špicar. Velez-Zuzulová sa tak v priebežnom hodnotení najtočivejšej alpskej disciplíny dotiahla na vedúcu Američanku na rozdiel 10 bodov.

Slovenky totálne ovládli preteky na Sljeme, Velez-Zuzulová dosiahla najlepší čas v prvom kole, Vlhová v druhom. Na krajanku stratila v súčte 24 stotín sekundy. Česko-slovenské pódium doplnila tretia Šárka Strachová (+0,52). "Bolo to ťažké, od začiatku až do konca. Som rada, že som tu vyhrala, bolo mojím snom zvíťaziť pred tunajším publikom. Konečne sa mi to podarilo. Je úžasné, že sme dve Slovenky na pódiu, je to o to krajšie, že tretia je Šárka," povedala v prvej reakcii do televíznych kamier Velez-Zuzulová.

Tridsaťdvaročná Slovenka dokázala triumfovať v prvom slalome nového kalendárneho roka, hoci Medvedí vŕšok nepatrí medzi jej obľúbené svahy a takisto ju trápili zdravotné problémy. Excelovala už v 1. kole, v ktorom so štartovým číslom 1 predviedla dynamickú jazdu bez jedinej výraznej chyby. Výborne zajazdila najmä hornú plochú pasáž s previsom do strednej strmšej, keď na prvom medzičase tromfla aj suverénku Shiffrinovú. Na najdlhšom svahu slalomového kalendára jej v záverečnej zľadovatenej strmine dochádzali sily, dokázala však náskok doniesť až do cieľa a bol z toho najlepší čas.

Pred druhou Rakúšankou Bernadette Schildovou mala k dobru 39 stotín, tretie miesto patrilo Češke Šárke Strachovej (+0,41). "Bol to boj, v noci som ochorela, naozaj sa cítim zle, ale snažím sa robiť maximum, očakávania sú najvyššie. Prvé kolo postavil mužský tréner, čo bolo vidieť, nebolo to ľahké na nerovnomernom podklade. Mrzí ma, že práve v najťažšom slalome kalendára som musela ochorieť," uviedla Velez-Zuzulová.

V 2. kole pod umelým osvetlením tak štartovala ako posledná, nijako netaktizovala, "odpálila" to hneď od začiatku a na medzičasoch ešte zvýšila svoj náskok na dovtedy vedúcu Vlhovú. Nakoniec doviezla do cieľa 24 stotín. Velez-Zuzulová dosiahla v Záhrebe premiérový triumf, jej dosiaľ najlepším umiestnením pri 10 štartoch na Sljeme bolo tretie miesto z roku 2008. Celkovo vystúpila na pódium už 29-krát.

Dvadsaťjedenročná Shiffrinová ukončila svoju rekordnú sériu, keď ako prvá žena v histórii vyhrala dvanásť slalomov v rade, v ktorých štartovala. Američanka nedokončila slalom po 31 pretekoch prvýkrát od 29. decembra 2012, keď vypadla v Semmeringu.