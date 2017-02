Fanúšikovia prosia Veroniku Velez Zuzulovú: Tieto odkazy jej nedajú spávať!

Veronika už počas tejto sezóny niekoľkokrát naznačila, že jej koniec sa neúprosne blíži. Netají sa tým, že túži po dieťati. Doposiaľ jej v úspešnej a bohatej kariére chýbali cenné kovy zo svetového šampionátu a olympiády. Tú prvú už získala, keď v tímovej súťaži spolu s Petrou Vlhovu, Andreasom Žampom a Matejom Falátom získala na MS v St. Moritzi striebro.

„Aj keby som teraz vedela, kedy skončím, tak vám to nepoviem. Sústredím sa ešte na sezónu a po nej sa rozhodnem. Včas sa všetko dozviete,“ povedala Veronika Velez Zuzulová, ktorú určite láka olympiáda. Nuž, uvidíme, či u nej napokon zvíťazí šport, alebo rodina. Fanúšikovia však v tom majú jasno. Tu sú odkazy, ktoré jej poslali na našej facebookovej stránke.

„Čím je staršia, tým je lepšia. Škoda v takejto forme skončiť,“ napísala Jana Sotáková. „Určite by bolo skvelé, keby ostala. Slovensko nemá veľa takých športovcov, ale je to na nej, ako sa rozhodne, a ja jej budem fandiť, nech sa rozhodne akokoľvek,“ povzbudila Veroniku pri jej rozhodovaní Zuzana Ondrejková.

Našlo sa však aj pár ohlasov, podľa ktorých si Velez Zuzulová zaslúži žiť aj rodinný život. „Len vaše srdiečko nech vám radí. Začnite sa rozmaznávať, zaslúžite si to. Vďaka za krásnu reprezentáciu, nielen športovú, ale aj slovenskú,“ napísala Ľudmila Horská. „Nech sa venuje už iným povinnostiam,“ dodala Anna Pipišková.

Zuzulovej kariéra

1 do svojej zbierky teraz pridala aj svoju prvú medailu z majstrovstiev sveta, keď v tímovej súťaži získala striebro spolu s Petrou Vlhovou, Andreasom Žampom a Matejom Falátom

2 minulú sezónu skončila v celkom hodnotení SP v slalome zatiaľ na najlepšej priečke, na druhej za Američankou Shiffrinovou

5toľko víťazstiev v slalome SP má Veronika na svojom konte (1-krát v roku 2012, 1- 2013, 2-2016, 1-2017)

10 jej najlepšie umiestnenie na ZOH, bolo to v roku 2010 na hrách vo Vancouvri

30 toľkokrát stála na pódiu v slalome SP

32 vek našej reprezentantky

2012 rok, keď vyhrala svoj prvý slalom SP, bolo to v rakúskom Semmeringu