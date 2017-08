FOTO Pre bitku storočia len to najlepšie! Zatienia Mayweathera a McGregora tieto krásky?

Priaznivci súboja, ktorý hostí Las Vegas, už len odratávajú hodiny do úvodného gongu. Veď do ringu sa postavia borci s rôznymi bojovými štýlmi a to tu ešte nebolo. Mayweather je klasický boxer, ale McGregor je bojovník MMA (používajú sa v ňom rôzne techniky, kopy, údery - pozn.).

Okrem týchto dvoch kohútov bude pozornosť jednoznačne pútať aj všetko naokolo. Bojové športy sú známe aj tým, že okrem tvrdý úderov sú vidieť aj krásne hostesky. Tie budú "skrášľovať" aj terajší pästiarsky súboj. Chlapi sa môžu tešiť na pôvabné Jessicu Harbourovú, Tawny Jordanovú, Kyru Keliovú a Samanthu Kumikovú. Ich dokonalé krivky si môžete pozrieť vo fotogalérii!

FOTO To sú ale rakety! Pozrite sa na najkrajšie svetové jednotky tenisovej histórie

Fuj, nechutné! Legendárny Buffon to už nevydržal: FOTO orálneho sexu z luxusnej jachty!

FOTO Známy tenista sa teda nezdá: Na pláži pretiahol slávnu sexi speváčku!

Najlepšie zarábajúci slovenskí športovci: Toho NAJ by ste ani vo sne neuhádli!

Tie by mali byť súčasťou jednoznačného víťazstva Mayweathera. Toho postavili do úlohy favorita aj stávkove kancelárie. Štyridsaťročný Američan dokonca po výzve od Íra prerušil sladký dôchodok. Veď si pokojne už užíval majetok, ktorého hodnota sa odhaduje na 700 miliónov dolárov. "On ma vyzval. A keďže ma vyzval, bude to podľa mojich pravidiel. Bude to len čistý box. Možno som už starý, ale stále som dosť dobrý na to, aby som ho zdolal," vyhlásil Mayweather. O nič nezaostal v silných slovách ani McGregor. "Má malé nohy, malú hlavu, do štvrtého kola ho zničím," vravel Ír. Ako to napokon dopadne, uvidíme v noci zo soboty na nedeľu.