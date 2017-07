FOTO Cyklistická legenda všetkých šokovala: Z účastníka Tour de France je žena!

Ešte 22. júna sa na blogu cyklistického portálu cyclingnews.com podpísal ako Robert Millar, ale o dva týždne už ako Phillipa Yorková. Celkom slušný šok, čo poviete? Ako vlastne prišlo k tomu, že sa tento Škót podujal k takémuto kroku?

„V posledných desiatich rokoch sa objavili špekulácie ohľadom mojej orientácie, ale všetko sme s mojou rodinou dokázali udržať v tajnosti," napísal Millar v blogu už pod svojou novou identitou. Bývalý profesionálny jazdec tak pomerne dlho tajil svoje súkromie. "Mal som na to dôvody, prečo moju zmenu pohlavia nedokázala prijať. No postupne sa názory a situácia na takúto tému zmenili," dodala Yorková.

Millar alias Yorková vyhlásila, že nejde o komerčné rozhodnutie, ale o čisto súkromnú záležitosť. "Posun porozumenia a tolerancie, ktoré teraz sledujeme ohľadom otázok zmeny pohlavia, ako aj sexuálnej orientácie, sa aspoň trochu zlepšili a dostanú sa aj do cyklistiky," vysvetlila Phillipa.

O tom, že s jej orientáciou niečo nie je v poriadku, vedela už odmalička. "Nebola som uväznená vo svojom tele, len som cítila, že toto nie je ten pravý život, aký chcem žiť. K uvedomeniu si toho však potrebujete množstvo času," skonštatovala Yorková, ktorá ešte ako Millar mala výborné výsledky vo svete cyklistiky. Dvakrát skončila druhá na Vulete, raz na Gire a aj štvrtá na Tour de France.

Svojim skutkom chcela pripomenúť, že aj cyklistika musí brať ohľad na komunitu gejov a lesbičiek. "Každý, kto je v tejto komunite iný, je terčom posmechov. Je to zvláštne, no našťastie už dnes máme možnosti dať svoje názory najavo a verejne ich prezentovať. Šport bol celkovo v tomto smere pozadu, no a cyklistika patrí medzi najviac konzervatívne športy zo všetkých. To sa ale už mení," ukončila Phillipa Yorková.

