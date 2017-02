FOTO Finále NFL klope na dvere: Sexi partnerky futbalových hviezd vás dostanú do varu

1. Gisele Bündchen

Brazílska supermodelka je manželkou azda najväčšej hviezdy celého amerického futbalu – legendárneho quarterbecka Toma Bradyho, ktorý má už na konte štyri víťazne prstene z duelov Super Bowlu. Bündchen sa za Bradyho vydala v roku 2009 a spolu majú dve deti. Krásna Brazílčanka dlhé roky patrí medzi najkrajšie ženy na svete a je najlepšie zarábajúcou modelkou.

2. Adriana Lima

V tíme New England Patriots majú zrejme slabosť na brazílske krásky, pretože ďalšia modelka svetového formátu je partnerkou wide receivera Juliana Edelmana. Lima je hneď po vyššie spomenutej Bündchen druhou najlepšie zarábajúcou modelkou na svete a spodnú bielizeň Victoria´s Secret predvádza už od roku 1999, vďaka čomu je najdlhšie slúžiacim „anjelikom“ tejto značky.

3. Marissa Van Noy

Krásna Američanka je manželkou obrancu patriotov Kyla Van Noya a v roku 2013 sa stala Miss Utah. Dvojica začala randiť ešte predtým, než Marissa uspela v súťaži krásy a svadbu mali v roku 2014. Sexi čiernovláska uspela aj na celonárodnej súťaži krásy, keď sa stala druhou vicemiss.

4. Camille Kostek

Takmer dvojmetrový obor Rob Grongowski je po Tomovi Bradym asi druhou najväčšou hviezdou New England Patriots, lenže väčšinu sezóny vynechal pre zranenie a svojim spoluhráčom nepomôže ani v Super Bowle. Na tribúne však určite nebude chýbať spolu so svojou sexi priateľkou Camille. Tá bola ešte nedávno roztlieskavačkou na zápasoch patriotov, no kvôli tomu, že sa dala dokopy s Gronkowskim, sa tejto pozície musela vzdať, pretože klubové pravidlá zakazujú, aby mali futbalisti vzťah s roztlieskavačkami.

5. Ashley Nicole Roberts

Čokoládová kráska priťahuje pohľady kamkoľvek sa pohne, a to aj preto, že je hviezdou reality šou. Ashley je zasnúbená s linebackerom Atlanty Falcons Philipom Wheelerom. Ich zásnuby si mohli vychutnať aj televízni diváci, sexi priateľka futbalistu bola hviezdou šou WAGS Miami, v ktorej si pred televíznymi kamerami pokľakol Wheeler pred svojou priateľkou so snubným prsteňom.

6. Alyssa Mack

Zatiaľ čo väčšina hráčov NFL má za manželky či partnerky krásky z prehliadkových mól či televíznych obrazoviek, center sokolov z Atlanty Alex Mack je ženatý s bývalou učiteľkou matematiky na strednej škole. Obaja si svoje súkromie pozorne strážia a na verejnosti sa spolu často neobjavujú. Svadbu mali pravdepodobne v roku 2015 alebo 2016. Vo februári 2014 boli na spoločnej dovolenke na Machu Picchu v Peru.