FOTO Futbalovú hviezdu zatenil parádny výstrih manželky! Takto prežili svetoví športovci Silvester

Kroos na svojom Twitteri uverejnil obrázok, na ktorom bolo portugalské slovo feliz (šťastný, veselý – pozn. red.) a čísla 20 a za nimi brazílska a nemecká vlajka. Pre futbalových fajnšmekrov je asi všetko jasné, no na objasnenie – nemecký futbalista narážal na potupnú porážku Brazílie spred dvoch rokoch v semifinále na MS práve proti Nemecku. To vtedy porazilo hostiteľskú krajinu 7:1 a pripravilo jej obrovskú blamáž.

Toni Kroos zrejme netušil, aký rozruch jeho príspevok na sociálnej sieti vyvolá. Nečudo, že poniektorí takéto blahoprianie do nového roku neznášali úplne ľahko. Skvelý futbalista však všetko uviedol na pravú mieru. „Toľko pozornosti kvôli jednému vtipu. Každému prajem bezpečný a šťastný nový rok,“ napísal majster sveta na Twitter.

Lionel Messi zakončil starý rok v bazéne spolu svojou partnerkou a ich dvoma synmi a aj jeho večný rival Cristiano Ronaldo zvolil spoločnosť v rodinnom kruh. Kým však Messi oddychoval s rodinkou, Ronaldo oslavoval narodeniny svojej mamy. Marco Reus z Dortmundu poprial fanúšikom všetko dobré do nového roka v štýlovom outfite s motýlikom.

Veľký rozruch spôsobil aj Robert Lewandowski, ktorý si s manželkou odskočil na novoročné oslavy do Dubaja. Krásna Anna zatienila kanoniera Bayernu s poriadnym výstrihom a nejeden fanúšik poľského strelca sa zapozeral na futbalistovu manželku. „Si jeden z mojich najobľúbenejších hráčov, ale teraz by si mi mohol dať číslo na manželku, aby som jej mohol popriať všetko dobré v novom roku,“ pobavil jeden z priaznivcov svojím komentárom na sociálnej sieti.

Jamie Vardy si odpykáva trojzápasový trest za červenú kartu a preto vynechal silvestrovský duel s West Hamom, no Leicester to zvládol aj bez neho a po jedinom góle zápasu si pripísal tri body. Aj preto mohol hrdina minulého ročníka oslavovať Nový rok s manželkou Becky a pivom v ruke. Paul Pogba si zatancoval s Usainom Boltom a predviedli pritom aj netradičné podanie rúk.

Video uverejnené používateľom Usain St.Leo Bolt (@usainbolt), Dec 31, 2016 o 9:12 PST

Tenisová sezóna už klope na dvere, čo platí aj pre svetovú jednotku Angelique Kerberovú, ktorá si užívala novoročný ohňostroj v Brisbane, kde sa na turnaji predstaví aj naša Dominika Cibulková. Jej krajanka Sabine Lisická si užila Nový rok takisto pri ohňostroji, avšak na rozdiel od Kerberovej bola poriadne naobliekaná. Dánka Caroline Wozniacka popriala šťastný nový rok fanúšikom z novozélandského Aucklandu a pripojila k tomu video s ladnými pohybmi.

Video uverejnené používateľom Caroline Wozniacki (@carowozniacki), Dec 31, 2016 o 2:16 PST

Lyžiarska hviezda Lara Gutová pripojila fotku pri bazéne, v ktorom doslova plával rok 2017. Hokejista Alexander Ovečkin si veľké oslavy dovoliť nemohol, predsa len NHL je v plnom prúde a tá prestávku nepozná ani počas Silvestra. Jeho Capitals však mali deň voľna a ruský hokejista tak mohol z pohodlia domova popriať fanúšikom všetko dobré. Spoločnosť mu robili rodičia a jeho manželka. Obranca Ottawy Erik Karlsson si vyrazil so svojou snúbenicou do mesta, no ešte predtým stihol prstom ukázať, že stojí so svojou vyvolenou priamo pod imelom v ich obývačke. Ani sa netreba čudovať, že sa jeden z najlepších obrancov na svete tak teší na rok 2017, keďže ho čaká svadba.