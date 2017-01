FOTO Komplikácie Velez Zuzulovej pred dôležitými pretekmi: Zajtra to bude boj!

Veronika sa od návštevy lekára v Chorvátsku lieči. Nasadila antibiotiká. V sobotu už absolvovala aj tréning na svahu. Urobila tak potom, čo skončil v Maribore obrovský slalom. V Slovinsku rovnako ako v celej Európe panujú kruté mrazy a naša slalomárka viditeľne nebola vo svojej koži. Kopcom sa ozýval jej hlasný kašeľ.

„Dnes som si konečne zatrénovala dobre. Za tých pár dní, čo som netrénovala, som hádam lyžovať nezabudla,“ povedala v cieli Veronika, ktorá mala viditeľne ešte problémy s dýchaním. Ako je na tom teda momentálne zdravotne? „Cítim sa už lepšie, ten môj stav nebude počas pretekov stopercentný. Jednoducho to bude boj,“ doplnila Veronika.

Choroba v rodine Velez Zuzulovej šarapatí nielen pri našej reprezentantke, ale postihla doslova všetkých. Po mamine Veroniky Velez Zuzulovej ochorel aj otec Timotej. "Chytilo ma to posledného. Ešte po príchode do Mariboru som bol Veronike kúpiť ovocie a vitamíny a potom ma to dostalo," referoval nám Veronikin otec Timotej.

Veronika počas predchádzajúceho slalomu v Záhrebe, kde zvíťazila, ukázala, že rovnako ako sa len tak ľahko nepoddá súperkám, tak ani chorobe. Všetci veríme, že zdravotné problémy do štartu pominú v čo najväčšej miere. Ak by bola totiž zdravá vzhľadom na jej formu, V Maribore by mala rodáčke z Bratislavy trať vyhovovať. „Radšej už nepoviem, čo mi vyhovuje a čo nie. Budem sa sústrediť, aby som išla dobré dve jazdy a potom uvidíme.

Prvé kolo v slalome, ktoré je na programe v nedeľu od 9:15, stavia tréner kolegyne Veroniky Velez Zuzulovej Petry Vlhovej Livo Magoni. Bude to výhoda? „Trénovali sme spolu pred novým rokom, takže viem, čo približne nás čaká,“ dodala Velez Zuzulová, ktorá je v celkovom poradí Svetového pohára v slalome druhá za Mikaealovou Shiffrinovou, na ktorú stráca 10 bodov.