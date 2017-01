FOTO Krásna športová moderátorka smúti, muži šalejú! Tieto pikantnosti jej vyplienili z mobilu

Súkromie každého používateľa mobilu je v dnešnej dobe veľmi citlivou témou. Hlavne vtedy, keď radi zdieľate svoje súkromie na sociálnych sieťach. Lenže, ak si robíte fotky len pre vlastné použitie a niekto sa vám „nabúra“ do telefónu, prídete nielen o ilúzie, ale aj dôstojnosť. Tak nejako prežíva vyplienenie mobilu známa Talianka stanice Sky Sports.

Podľa jej slov sa do jej mobilu „dostali“ hackeri a odcudzili súkromné albumy, ktoré mal vidieť len ten, kto si to od Diletty zaslúži. Nestalo sa tak a jej nahé snímky bujného poprsia si teraz môže pozrieť každý. „Je len pár fotiek, ktoré sú autentické,“ snaží sa odvrátiť ešte väčšiu potupu 25-ročná kráska.

„Najprv som bola silná a znášala to, že mi neustále zvonil telefón a pýtali sa ma na to. Po troch dňoch som však tomu podľahla. Tie snímky som neposielala nikomu a sú staršieho dátumu,“ bráni sa Diletta, ktorá ale neskôr využila túto skúsenosť na šírenie posolstva. „Tí, ktorým sa to stalo, nech nemajú pocit viny. Nerobili nič zlé,“ prezradila Diletta.

Zastal sa jej aj známy taliansky kanonier a rebel v jednej osobe, Mario Balotelli. „Každý má právo si so svojim telom robiť, čo len chce. A tí, ktorí to zneužijú, nech idú do ...“ vyhlásil Balotelli.