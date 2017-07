FOTO Najemotívnejší moment MS v plávaní: Víťaza na pódiu premohla ťažká choroba rodičov!

Dvadsaťpäťročný plavec patrí medzi najväčšie hviezdy svojho športu. Z olympijských hier má už štyri medaily a svoju dominanciu potvrdil aj vo svojom prvom vystúpení v Budapešti. Celé preteky však boli pre Le Closa mimoriadne emotívne, pretože v súkromí zažíva náročné chvíle už niekoľko mesiacov.

Obaja rodičia juhoafrického šampióna bojujú s rakovinou – otca trápi rakovina prostaty a mamu rakovina prsníka. S týmto neduhom sa rodičia špičkového plavca trápili už pred minuloročnou olympiádou a preto je pochopiteľné, že Chad le Clos venoval víťazstvo práve im. Na stupni pre víťazov s ním emócie poriadne zamávali a nedokázal skryť slzy dojatia.

„Bolo to plné emócií, mám za sebou ťažký rok so svojou rodinou. Obaja rodičia bojujú s rakovinou a v týchto pretekoch som bojoval aj za nich. Boli to emotívne preteky a vedel som, že to bude nesmierne náročné. Zopakujem to, čo som povedal už minulý rok, že zdravie mojej rodiny je pre mňa dôležitejšie ako zlaté medaily,“ povedal dojatý juhoafrický plavec.