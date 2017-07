FOTO Najsexi golfistka na svete poriadne zúri: Svoje prsia na ihrisku už neukáže

Golf nie je v našich končinách najpopulárnejší šport, no aj napriek tomu si k nemu nájdu cestu desiatky priaznivcov. A práve krásna Paige nie je pre fanúšikov určite neznámym pojmom, hoci viac sa preslávila svojou vizážou ako výkonmi na zelených trávnikoch.

Vyzývavá Američanka sa však bude počas turnajov musieť so svojím oblečením uskromniť, pretože Ženská profesionálna golfová asociácia (LPGA) vydala nový dress code, ktorý upravuje, čo si golfistky môžu a nemôžu obliecť. Toto nariadenie vyvolalo búrku nevôle a ako prvá sa ozvala práve Spiranacová.

LPGA totiž zakázala aj výstrihy a to sa golfistke s bujným poprsím vôbec nepáči. Nové pravidlá označuje za diskriminačné. „Čo si máme pod pojmom hlboký výstrih vlastne predstaviť? Zrejme to má eliminovať prítomnosť pásika medzi prsami vo výstrihu. V tom prípade by mali byť ženy s plnšími krivkami pokutované častejšie na rozdiel od tých, ktoré sú útle,“ rozohnila sa kráska pre portál Fortune.

„Dnes sú ženy ešte stále nechtiac sexuálne objektivizované a toto pravidlo vytvára ďalší dôvod na to, aby sa hanbili za svoje telá,“ dodala nahnevaná golfistka. Fanúšikovia sa však nemusia báť. Blond kráska ich na svojom Instagrame aj naďalej zásobuje horúcimi fotografiami a len nedávno získali hackeri z jej mobilu záber, na ktorom bola hore bez iba v rifľovej košieľke.